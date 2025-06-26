На лівобережжі Херсонської області російські військовослужбовці вдаються до самосаботажу, навмисно підпалюючи власні позиції. Йдеться про солдатів 1-го батальйону 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, які в такий спосіб намагаються висловити протест проти командування та умов служби.

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Такі випадки не поодинокі, повідомляють джерела партизанського руху "АТЕШ". Вони свідчать про системну деградацію дисципліни, спричинену виснажливими умовами, відсутністю ротації та іншими чинниками.

Також повідомляється про неадекватну поведінку командира російської бригади Едуарда Шандури. Військовослужбовці звинувачують його в тому, що він свідомо відправляє солдатів на безрезультатні штурми заради особистої вигоди та кар'єрного зростання.

"Дедалі більше військовослужбовців висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на "м'ясні" штурми, думаючи лише про власну вигоду і перспективи кар'єрного зростання", — йдеться в пості.

Також у контексті цієї ситуації згадується історія колишнього комбрига з позивним "Скіф", відомого рукоприкладством щодо підлеглих, який у підсумку отримав підвищення.

"Виснаженість, апатія і відсутність реакції на системні проблеми лише погіршують ситуацію", — підкреслили в "АТЕШ".

Зазначимо, що про бойові пригоди комбрига "Скіф" писали деякі Z-пабліки, відзначаючи його схильність байдуже ставитися до особового складу. Зокрема, під час боїв за Сіверськодонецьк і Лисичанськ він відправляв у "м'ясні штурми" своїх підлеглих із підрозділів "ЛДНР". А коли піхота сточувалася, на її місце ставали артилеристи, зв'язківці та фахівці з безпілотників.

Раніше агенти руху "АТЕШ" повідомляли, що російське командування примушує своїх військових самостійно збирати кошти та купувати самокати, які потім використовують у штурмах.