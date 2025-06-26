На левобережье Херсонской области российские военнослужащие прибегают к самосаботажу, намеренно поджигая собственные позиции. Речь идет о солдатах 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которые таким образом пытается выразить протест против командования и условий службы.

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Подобные случаи не единичны, сообщают источники партизанского движения "АТЕШ". Они свидетельствуют о системной деградации дисциплины, вызванной изматывающими условиями, отсутствием ротации и другими факторами.

Также сообщается о неадекватном поведением командира российской бригады Эдуарда Шандуры. Военнослужащие обвиняют его в том, что он сознательно отправляет солдат на безрезультатные штурмы ради личной выгоды и карьерного роста.

"Все больше военнослужащих выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, который не жалеет личный состав, бросая людей на "мясные" штурмы, думая лишь о собственной выгоде и перспективах карьерного роста", — говорится в посте.

Также в контексте данной ситуации упоминается история бывшего комбрига с позывным "Скиф", известного рукоприкладством по отношению к подчиненным и в итоге получившего повышение.

"Измотанность, апатия и отсутствие реакции на системные проблемы лишь усугубляют ситуацию", — подчеркнули в "АТЕШ".

Отметим, что о боевых похождениях комбрига "Скиф" писали некоторые Z-паблики, отмечая его склонность наплевательски относиться к личному составу. В частности, в ходе боев за Северодонецк и Лисичанск он отправлял в "мясные штурмы" своих подчиненных из подразделений "ЛДНР". А когда пехота стачивалась, на ее место становились артиллеристы, связисты и специалисты по беспилотникам.

Ранее агенты движения “АТЕШ” сообщали, что российское командование заставляет своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты, которые затем используются в штурмах.