Готовятся к штурмовым действиям: на Херсонщине военных ВС РФ командование заставляет покупать самокаты, — "АТЕШ"

Командование 24 мотострелкового полка российской армии заставляет своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты, которые россияне планируют использовать в штурмах. Также зафиксирована подготовка ВС РФ к проведению штурмовых действий в Херсонской области.

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У россиян на этом направлении бронированная техника в дефиците, из-за чего им приходится переходить на другие виды транспорта, в частности — самокаты, рассказали агенты движения "АТЕШ" в своем Telegram-канале.

По информации агентов движения из числа 24 МСП ВС РФ, в районе населенного пункта Олешки на Херсонщине происходит замена 28 МСП из-за больших потерь, которые понесли россияне в личном составе. Также агенты движения отметили, что в Херсонской области у россиян происходит подготовка к штурмовым действиям.

Для того, чтобы россияне могли их осуществлять, командование их заставляет самостоятельно заботиться о средствах транспортировки. Военных ВС РФ заставляют собирать деньги и покупать самокаты.

"Бронированная техника давно в дефиците, поэтому выбор прост — или на самокате, или пешком", — рассказали в "АТЕШ".

Сами российские военные при таких условиях "подавлены".

Агенты движения "АТЕШ" также отмечают, что "мясные штурмы" россиян будут продолжаться, однако уже будут происходить на самокатах — и для тех военных ВС РФ, которые эти транспортные средства смогут приобрести.

Россияне штурмуют позиции ВСУ на самокатах

О том, что россияне штурмуют позиции украинских военных на самокатах, известно уже длительное время. Такое необычное для военных средство транспортировки на штурмах было обнаружено на разных направлениях ранее, в частности в конце марта на Лиманском направлении. Тогда в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что ВС РФ также отправляются на штурмы на велосипедах.

Также старший офицер коммуникации 59 ОШБр "Степные хищники" Тарас Мишак в эфире программы "Мы — Украина" 30 марта сообщил, что под Покровском у россиян "все средства идут в ход", в том числе самокаты. Однако там такие действия для ВС РФ обычно заканчиваются провалом.

Напомним, 20 июня Фокус узнавал, почему ВС РФ не под силу форсировать реку Днепр.

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