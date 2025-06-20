Десант в Херсонской области: Почему ВС РФ не по силам форсировать Днепр

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ГВ "Днепр" и с чем ее едят…

На днях в сети появилось видео, как подразделения РОВ из состава ГВ "Днепр" тренируются форсировать Днепр, с последующей высадкой десанта, в ходе которой они там друг друга перетопили. Выглядело забавно и задорно, но не отменяет главной проблемы — командование ГВ "Днепр" не оставляет надежд высадить десант на правом берегу. Тем более, что в информационном пространстве время от времени возникают сообщения относительно того, что РОВ на левом берегу готовят флотилию лодок для десанта на правый берег…

Но на самом деле все намного сложнее и, скажем так, тревожно для самой же ГВ "Днепр".

Дабы понимать, о чем речь, следует напомнить, что ГВ "Днепр" — это самая большая по количеству группа войск у РОВ: более 125 тысячи тел! Но при этом эта группировка и самая неэффективная, и в самом сложном положении из всех остальных.

Дело в том, что вся эта человеческая масса вынуждена не просто контролировать левобережную Херсонскую область и часть Запорожской, но и колоссальную по меркам любой другой ГВ потенциальную линию боестолкновений. В случае с ГВ "Днепр" — это река Днепр, и протяженность этой ЛБС — более 300 км! Но и это еще не все, ведь в зоне рисков находится и Кинбургская коса, и юг Херсонской области, а это еще 350 км, итого — 650 км!

У ГВ "Днепр" самая протяженная потенциальная ЛБС и самая большая площадь, которую они вынуждены контролировать — почти 34 тыс км². Грубо говоря, 3–4 оккупанта на 1 км².

При этом территория Херсонщины отличается от многих участков боевых действий небольшим присутствием населенных пунктов в глубокой тыловой зоне, а также разделением всего региона на зоны-плацдармы в виде трасс Р-47, Р-57, М-14, М-17. Фактически, 20–25 километров от берега Днепра — и формирование оборонных рубежей теряет смысл, поскольку сыпаться они будут в режиме нон-стоп.

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Наверное, именно по этой причине практически вся биомасса ГВ "Днепр" сосредоточена именно там, где вкрай переживают, что что-то может случиться, и не уверены, что "гвардия" Теплинского не выдержит неожиданного удара. Но вот ведь вопрос, одно дело держать под условным контролем Алешки и Новую Каховку, Голую Пристань и Любимовку, но совсем другое — уделять вниманием всем 650 километрам береговой линии, где в любой момент может произойти что-то совершенно неожиданное.

ГВ "Днепр" — это группировка, которую закинули на плацдарм, который в нынешнем составе сил и средств они могут удерживать максимум в обороне, но уж точно никак не в формате начала неких масштабных десантных операций, с целью наступления на Херсон, Николаев, Нептун храни нас всех, Одессу. Но, даже если говорить об обороне, то уязвимых мест и, скажем так, вскрывающихся белых пятен на этом плацдарме очень и очень даже прилично.

Именно по этой причине у Теплинского рвет пятую точку от переживаний так, что ни один "Проктозан-Нео" не поможет.

ГВ "Днепр" — это немалая кучка бессмысленного мяса, которое не применяется по назначению, как на Покровском или Константиновском направлениях, большая их часть просто сидит и… просто сидит. Да, есть часть, которая пытается штурмовать острова и периодически в порыве леммингов кидаются на правый берег, но в пропорции со всей группировкой это не тот процент, который бы мог представлять угрозу. Но в целом, сам плацдарм — это пороховая бочка.

Именно та пороховая бочка, бикфордов шнур к которой если будет зажжен, остановить процесс горения и детонации уже будет просто невозможно.

Поэтому на юге у РОВ не перспективы прорыва и триумфа, а с осени 2022 года страх и… ненависть, из-за страха.

Миша, как настроение?

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