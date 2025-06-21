Готуються до штурмових дій: на Херсонщині військових ЗС РФ командування примушує купувати самокати, — "АТЕШ"

Командування 24 мотострілецького полку російської армії примушує своїх військових самостійно збирати кошти та купувати самокати, які росіяни планують використовувати у штурмах. Також зафіксовано підготовку ЗС РФ до проведення штурмових дій у Херсонській області.

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У росіян на цьому напрямку броньована техніка у дефіциті, через що їм доводиться переходити на інші види транспорту, зокрема — самокати, розповіли агенти руху "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

За інформацією агентів руху з-поміж 24 МСП ЗС РФ, в районі населеного пункту Олешки на Херсонщині відбувається заміна 28 МСП через великі втрати, яких зазнали росіяни в особовому складі. Також агенти руху зазначили, що в Херсонській області у росіян відбувається підготовка до штурмових дій.

Для того, аби росіяни могли їх здійснювати, командування їх примушує самостійно дбати про засоби транспортування. Військових ЗС РФ змушують збирати гроші та купувати самокати.

"Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий — або на самокаті, або пішки", — розповіли в "АТЕШ".

Самі російські військові за таких умов "пригнічені".

Агенти руху "АТЕШ" також зазначають, що "м'ясні штурми" росіян продовжуватимуться, однак вже будуть відбуватися на самокатах — і для тих військових ЗС РФ, які ці транспортні засоби зможуть придбати.

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на самокатах

Про те, що росіяни штурмують позиції українських військових на самокатах, відомо вже тривалий час. Такий незвичний для військових засіб транспортування на штурмах було виявлено на різних напрямках раніше, зокрема наприкінці березня на Лиманському напрямку. Тоді в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли, що ЗС РФ також вирушають на штурми на велосипедах.

Також старший офіцер комунікації 59 ОШБр "Степові хижаки" Тарас Мишак в ефірі програми "Ми — Україна" 30 березня повідомив, що під Покровськом у росіян "всі засоби йдуть в хід", зокрема самокати. Однак там такі дії для ЗС РФ зазвичай закінчуються провалом.

Нагадаємо, 20 червня Фокус дізнавався, чому ЗС РФ не під силу форсувати річку Дніпро.

Також 20 червня аналітики DeepState показали звалені "зуби дракона" у Сумській області.