"Подарунок для росіян": в DeepState показали звалені біля дороги "зуби дракона" на Сумщині

Аналітики DeepState вказали на вади інженерно-фортифікаційної підготовки Сумської області до ймовірного посилення наступу РФ. Проєкт оприлюднив світлини околиць села Юнаківка, де протитанкові піраміди, так звані "зуби дракона", лежать насипом біля дороги.

Related video

В опублікованому в Telegram-каналі дописі автори DeepState зазначили, що звалені на обочинах "зуби дракона" є "подарунком" для росіян, які потім можуть збудувати з них свої укріплення. Аналітики проаналізували відео та супутникові знімки та дійшли висновку, що протитанкові піраміди лежали так в Юнаківці орієнтовно від початку зими.

В DeepState показали "зуби дракона", що лежать біля доріг на Сумщині Фото: DeepState

"Зі слів самих бійців, було достатньо часу, щоб їх встановити. Але цього не сталося", — зазначили у DeepState.

Аналітики додали, що на супутникових знімках можна помітити, що минулого року на цьому напрямку були спроби копати позиційні окопи для піхоти, проте вони виглядали вразливими для ворожих дронів.

Автори допису навели приклад інженерно-фортифікаційної підготовки в районі Костянтинівки Донецької області, де підготовлені заздалегідь мінні загородження, протитанкові рови та колюча стрічка "Єгоза" суттєво допомагають стримувати наступ РФ.

В DeepState розповіли про підготовку укріплень на Сумщині Фото: скриншот Боєць розповів про роль протитанкових рвів у стримування наступу ворога Фото: скриншот

Це підтвердив боєць, який тримає оборону біля Костянтинівки.

"Протитанковий рів прям врятував наші ср*ки, разом з "Єгозою", мінами протипіхотними і протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки", — сказав військовий.

Він розповів, що коли окупанти намагалися здолати рів на мотоциклах чи просто піхотою, вони підривалися на мінах чи були знищені дронами.

Єдиним недоліком подібних фортифікацій є те, що для їх утримання в Сил оборони України не вистачає людей. Якщо ж росіянам вдасться зайняти укріплені позиції, вибити їх звідти буде надзвичайно складно.

Просування РФ в Юнаківці відображено на мапі DeepState за 19 червня Фото: скриншот

Наступ РФ на Сумську область: що відомо

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін 17 червня розповів, що після відходу з Курської області фортифікації під Сумами будували поспіхом та під ворожими обстрілами. Він заявив, що на цій ділянці фронту немає системної та масштабної смуги укріплень.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 19 червня повідомляв, що дороги в регіоні укривають антидроновими сітками. Аналітики DeepState своєю чергою заявляли, що окупанти просунулися в Юнаківці.

Військовослужбовець 225-го окремого штурмового полку з позивним "Гор" 20 червня розповів про штурмові дії росіян під Сумами. Він зазначив, що ворог на цьому напрямку продовжує тактику "м'ясних штурмів".