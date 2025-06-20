"Подарок для россиян": в DeepState показали сваленные у дороги "зубы дракона" на Сумщине

Аналитики DeepState указали на недостатки инженерно-фортификационной подготовки Сумской области к вероятному усилению наступления РФ. Проект обнародовал фотографии окрестностей села Юнаковка, где противотанковые пирамиды, так называемые "зубы дракона", лежат насыпью у дороги.

Related video

В опубликованном в Telegram-канале сообщении авторы DeepState отметили, что сваленные на обочинах "зубы дракона" являются "подарком" для россиян, которые потом могут построить из них свои укрепления. Аналитики проанализировали видео и спутниковые снимки и пришли к выводу, что противотанковые пирамиды лежали так в Юнаковке ориентировочно с начала зимы.

В DeepState показали "зубы дракона", лежащие возле дорог на Сумщине Фото: DeepState

"По словам самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло", — отметили в DeepState.

Аналитики добавили, что на спутниковых снимках можно заметить, что в прошлом году на этом направлении были попытки копать позиционные окопы для пехоты, однако они выглядели уязвимыми для вражеских дронов.

Авторы сообщения привели пример инженерно-фортификационной подготовки в районе Константиновки Донецкой области, где подготовленные заранее минные заграждения, противотанковые рвы и колючая лента "Егоза" существенно помогают сдерживать наступление РФ.

В DeepState рассказали о подготовке укреплений на Сумщине Фото: скриншот Боец рассказал о роли противотанковых рвов в сдерживании наступления врага Фото: скриншот

Это подтвердил боец, который держит оборону возле Константиновки.

"Противотанковый ров прям спас наши ср*ки, вместе с "Егозой", минами противопехотными и противотанковыми шлагбаумами. Да, они свое прям сыграли. Что в сдерживании пехоты, что в сдерживании техники", — сказал военный.

Он рассказал, что когда оккупанты пытались преодолеть ров на мотоциклах или просто пехотой, они подрывались на минах или были уничтожены дронами.

Единственным недостатком подобных фортификаций является то, что для их содержания у Сил обороны Украины не хватает людей. Если же россиянам удастся занять укрепленные позиции, выбить их оттуда будет чрезвычайно сложно.

Продвижение РФ в Юнаковке отображено на карте DeepState за 19 июня Фото: скриншот

Наступление РФ на Сумскую область: что известно

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин 17 июня рассказал, что после отхода из Курской области фортификации под Сумами строили в спешке и под вражескими обстрелами. Он заявил, что на этом участке фронта нет системной и масштабной полосы укреплений.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров 19 июня сообщал, что дороги в регионе укрывают антидронными сетками. Аналитики DeepState в свою очередь заявляли, что оккупанты продвинулись в Юнаковке.

Военнослужащий 225-го отдельного штурмового полка с позывным "Гор" 20 июня рассказал о штурмовых действиях россиян под Сумами. Он отметил, что враг на этом направлении продолжает тактику "мясных штурмов".