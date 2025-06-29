Історичний стрибок, або Як китайські авіаносці розширюють межі можливого

Обидва авіаносці Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) наразі розгорнуті в західній частині Тихого океану. За словами японських чиновників, за останній тиждень відбулося понад сотню вильотів з китайських військових кораблів, а загалом за останні місяці було здійснено понад тисячу злетів і посадок. Китайські ВМС розширили свої можливості з одночасного запуску кількох літаків з авіаносців, скоротивши відставання від ВМС США.

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Про це йдеться у статті Пітера Сучіу, яку переклав Фокус.

Сили самооборони Японії (JSDF) уважно стежать за переміщеннями двох діючих авіаносців НВАК — Type 001 Liaoning ("Ляонін") і Type 002 Shandong ("Шаньдун"). Для кожного з них китайці намагаються розширити можливості зі зльоту і посадки, але обидва ці китайські авіаносці зі звичайними двигунами відстають від ВМС США за кількістю вильотів літаків.

Japan Times, посилаючись на дані JSDF, повідомила, що в період з 8 по 16 червня китайський Type 002 Shandong здійснював у середньому "28 вильотів на день". Побудований в СРСР і відремонтований у Китаї Type 001 Liaoning зміг виконати 41 зліт і посадку, а в два окремі дні "здійснив 90 вильотів". Для порівняння, атомні суперкораблі ВМС США класу Nimitz можуть здійснювати в середньому 120 вильотів на день.

Китайський авіаносець Liaoning Фото: Creative Commons

Невідповідність між можливостями китайських ВМС і ВМС США не є несподіванкою. Обидва авіаносці НВАК, що діють нині, використовують трампліни, тоді як кораблі ВМС США класу Nimitz оснащені катапультами.

Пекін може значно скоротити розрив у вильотах за допомогою Type 003 Fujian ("Фуцзянь"), першого авіаносця вітчизняної розробки. Хоча цей військовий корабель має традиційну рухову установку, він оснащений електромагнітними катапультами, які обіцяють розширити його можливості із запуску літаків. Крім того, очікується, що Type 003 розміщуватиме китайські дводвигунні багатоцільові винищувачі п'ятого покоління Shenyang J-35. Останні ходові випробування авіаносця, проведені минулого місяця, вже включали в себе польоти з J-35.

Китайська державна телекомпанія CCTV повідомила, що "китайська авіаносна технологія знаменує собою історичний стрибок" з точки зору бойових можливостей. Type 003, ходові випробування якого мають завершитися цього року, буде здатний завдавати "палубних ударів", тобто швидко запускати безліч літаків з польотної палуби. Ця концепція заснована на "альфа-ударах", якими прославилися США. Кількість і склад літаків, задіяних у такій операції, різняться, але, як правило, за короткий час проводиться запуск половини всіх бойових літаків.

Авіаносець Type 003 Fujian під час випробувань Фото: Скрин відео

Як продемонстрували ВМС США, такі удари можуть завдаватися по ворожих аеродромах, об'єктах ППО і навіть критично важливих об'єктах інфраструктури, як-от електростанції та заводи. Китай може спробувати повторити цю тактику на своєму новітньому і найпотужнішому авіаносці.

"Виліт якомога більшої кількості літаків у першій хвилі атаки для знищення, придушення і стримування ворожих цілей дає змогу авіаносцю забезпечити перевагу в повітрі, встановити панування в морі або підтримати десантні операції, — сказав китайський військовий аналітик Цао Вейдун в інтерв'ю CCTV. — Під час бойових дій це допомагає авіаносцю першим завдати удару під час початкової атаки, максимізувати збиток і забезпечити стратегічну перевагу".

Військово-морський флот США був єдиною силою, яка справді здатна завдавати таких ударів — але схоже, що Китай уже скорочує розрив. А якщо врахувати, що Пекін дедалі більше уваги приділяє безпілотникам, стає зрозуміло, що ВМС Китаю всерйоз налаштовані взяти під контроль небо.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].