Исторический скачок, или Как китайские авианосцы расширяют границы возможного

Оба авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в данный момент развернуты в западной части Тихого океана. По словам японских чиновников, за последнюю неделю произошло более сотни вылетов с китайских военных кораблей, а всего за последние месяцы было совершено более тысячи взлетов и посадок. Китайские ВМС расширили свои возможности по одновременному запуску нескольких самолетов с авианосцев, сократив отставание от ВМС США.

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Об этом говорится в статье Питера Сучиу, которую перевел Фокус.

Силы самообороны Японии (JSDF) внимательно следят за перемещениями двух действующих авианосцев НОАК – Type 001 Liaoning ("Ляонин") и Type 002 Shandong ("Шаньдун"). Для каждого из них китайцы пытаются расширить возможности по взлету и посадке, но оба этих китайских авианосца с обычными двигателями отстают от ВМС США по количеству вылетов самолетов.

Japan Times, ссылаясь на данные JSDF, сообщила, что в период с 8 по 16 июня китайский Type 002 Shandong совершал в среднем "28 вылетов в день". Построенный в СССР и отремонтированный в Китае Type 001 Liaoning смог выполнить 41 взлет и посадку, а в два отдельных дня "совершил 90 вылетов". Для сравнения, атомные суперкорабли ВМС США класса Nimitz могут совершать в среднем 120 вылетов в день.

Китайский авианосец Liaoning Фото: Creative Commons

Несоответствие между возможностями китайских ВМС и ВМС США не является неожиданностью. Оба действующих в настоящее время авианосца НОАК используют трамплины, в то время как корабли ВМС США класса Nimitz оснащены катапультами.

Пекин может значительно сократить разрыв в вылетах с помощью Type 003 Fujian ("Фуцзянь"), первого авианосца отечественной разработки. Хотя этот военный корабль имеет традиционную двигательную установку, он оснащен электромагнитными катапультами, которые обещают расширить его возможности по запуску самолетов. Кроме того, ожидается, что Type 003 будет размещать китайские двухдвигательные многоцелевые истребители пятого поколения Shenyang J-35. Последние ходовые испытания авианосца, проведенные в прошлом месяце, уже включали в себя полеты с J-35.

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что "китайская авианосная технология знаменует собой исторический скачок" с точки зрения боевых возможностей. Type 003, ходовые испытания которого должны завершиться в этом году, будет способен наносить "палубные удары", то есть быстро запускать множество самолетов с полетной палубы. Эта концепция основана на "альфа-ударах", которыми прославились США. Количество и состав самолетов, задействованных в такой операции, различаются, но, как правило, за короткое время производится запуск половины всех боевых самолетов.

Авианосец Type 003 Fujian во время испытаний Фото: Скрин видео

Как продемонстрировали ВМС США, такие удары могут наноситься по вражеским аэродромам, объектам ПВО и даже критически важным объектам инфраструктуры, таким как электростанции и заводы. Китай может попытаться повторить эту тактику на своем новейшем и самом мощном авианосце.

"Вылет как можно большего количества самолетов в первой волне атаки для уничтожения, подавления и сдерживания вражеских целей позволяет авианосцу обеспечить превосходство в воздухе, установить господство в море или поддержать десантные операции, – сказал китайский военный аналитик Цао Вэйдун в интервью CCTV. – В ходе боевых действий это помогает авианосцу первым нанести удар в ходе изначальной атаки, максимизировать ущерб и обеспечить стратегическое преимущество".

Военно-морской флот США был единственной силой, действительно способной наносить такие удары – но похоже, что Китай уже сокращает разрыв. А если учесть, что Пекин все больше внимания уделяет беспилотникам, становится ясно, что ВМС Китая всерьез настроены взять под контроль небо.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].