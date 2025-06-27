Артилерія РФ не засипає снарядами, як раніше: баланс сил під Куп'янськом змінився

На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої, при цьому російські війська змінили тактику — противник відійшов від масованих артилерійських ударів і почав діяти більш стримано.

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"Противник продовжує дотримуватися своєї тактики "м'ясних штурмів", закидають піхотою наші позиції, намагаються вклинюватися в наші порядки", — повідомив 27 червня офіцер 115-ї окремої механізованої бригади на позивний "Вегас".

Українські сили ефективно утримують позиції та знищують ворога ще на підступах. Попри те, що значення безпілотників на полі бою значно збільшилося, артилерія залишається найважливішим елементом у стримуванні противника.

"Артилерія залишається досить потужним аргументом у нинішній війні. Тактика наших підрозділів така. Наприклад, якщо густа посадка, то FPV туди залетіти не може, відповідно вогневе ураження ми завдаємо артилерією. І коли противник змінює місце дислокації, добиваємо дронами", — розповів "Вегас".

Що стосується ситуації з боєприпасами в українському підрозділі, то вона стабільна.

"Снарядів достатньо. Є чим працювати. Якщо два роки тому це було питання, зараз — ні".

Водночас офіцер підтвердив, що у росіян ситуація з боєприпасами помітно змінилася, і інтенсивність обстрілів зменшилася.

"Звісно, порівняно з 22-м роком, коли вони просто накривали площі, витрачаючи на одну ціль по 50-60 снарядів, зараз такої можливості немає, і це сильно відчувається. В основному на нашому напрямку працює авіація, працюють КАБи. Звичайно ж присутня й артилерія, але в основному противник робить упор на авіацію", — підкреслив боєць.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, на Куп'янському напрямку останніми лінія фронту не змінилася. Останнє просування ЗС РФ було зафіксовано 24 липня в районі населених пунктів Голубівка і Радьківка, на північ від Куп'янська. Таким чином армія РФ намагається розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл і вийти до траси Р-79 на захід від Радьківки, про що свідчить напрямок удару противника.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку. 26 квітня 2025 року Фото: deepstatemap.live Лінія фронту на Куп'янському напрямку. 27 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Водночас південний фланг Куп'янського напрямку фактично заморожено — у районі Сенькового лінія фронту залишалася статичною понад два місяці.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState, за минулу добу було зафіксовано просування російських військ біля чотирьох населених пунктів — Шевченко, Кам'янське, Бурлацьке і Вільне Поле.