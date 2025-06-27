Артиллерия РФ не засыпает снарядами, как раньше: баланс сил под Купянском изменился

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои, при этом российские войска сменили тактику — противник отошел от массированных артиллерийских ударов и начал действовать более сдержанно.

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"Противник продолжает следовать своей тактике "мясных штурмов", закидывают пехотой наши позиции, пытаются вклиниваться в наши порядки", — сообщил 27 июня офицер 115-й отдельной механизированной бригады с позывным "Вегас".

Украинские силы эффективно удерживают позиции и уничтожают врага еще на подступах. Несмотря на то, что значение беспилотников на поле боя значительно увеличилось, артиллерия остается важнейшим элементом в сдерживании противника.

"Артиллерия остается достаточно мощным аргументом в нынешней войне. Тактика наших подразделений такова. К примеру, если густая посадка, то FPV туда залететь не может, соответственно огневое поражения мы наносим артиллерией. И когда противник меняет место дислокации, добиваем дронами", — рассказал "Вегас".

Что касается ситуации с боеприпасами в украинском подразделении, то она стабильная.

"Снарядов достаточно. Есть чем работать. Если два года назад это был вопрос, сейчас — нет".

В то же время офицер подтвердил, что у россиян ситуация с боеприпасами заметно изменилась, и интенсивность обстрелов уменьшилась.

"Конечно, по сравнению с 22-м годом, когда они просто накрывали площади, тратя на одну цель по 50–60 снарядов, сейчас такой возможности нет, и это сильно ощущается. В основном на нашем направлении работает авиация, работают КАБы. Конечно же присутствует и артиллерия, но в основном противник делает упор на авиацию", — подчеркнул боец.

Ситуация на Купянском направлении

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, на Купянском направлении последние линия фронта не изменилась. Последнее продвижение ВС РФ было зафиксировано 24 июля в районе населенных пунктов Голубовка и Радьковка, севернее Купянска. Таким образом армия РФ пытается расширить плацдарм на правом берегу реки оскол и выйти к трассе Р-79 западнее Радьковки, о чем свидетельствует направление удара противника.

Линия фронта на Купянском направлении. 26 апреля 2025 Фото: deepstatemap.live Линия фронта на Купянском направлении. 27 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

Вместе с тем южный фланг Купянского направления фактически заморожен — в районе Сенькового линия фронта оставалась статичной более двух месяцев.

Напомним, по информации аналитиков DeepState, за минувшие сутки было зафиксировано продвижение российских войск у четырех населенных пунктов — Шевченко, Каменское, Бурлацкое и Вольное Поле.