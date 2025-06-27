Три види українських ударних дронів атакували завод у Брянську: що відомо про удар (відео)

Увечері 26 червня українські ударні безпілотники завдали удару по військовому об'єкту в російському Брянську. Метою атаки стали склади зберігання ракетного палива і паливно-мастильних матеріалів, що належать 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ.

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Атака супроводжувалася серією вибухів і великою пожежею. Спочатку місцеві Telegram-канали повідомили про прольоти невідомих дронів, а потім жителі міста почали публікувати відео з вогнем і стовпами диму. Деякі користувачі соціальних мереж прямо вказали місце розташування ураженого об'єкта.

Пізніше російські військкори повідомили, що внаслідок атаки троє людей дістали поранення, але в офіційних джерелах про постраждалих не повідомляли.

За інформацією джерела "Української правди" в Головному управлінні розвідки, в операції було залучено одразу кілька типів українських далекобійних дронів — "Бобер", "Баклан" і "Обрій". А удар по складах ракетного палива став частиною комплексу системних дій, спрямованих на підрив логістичних можливостей російської армії.

Коментуючи атаку по російському заводу, оглядачі "Мілітарного" зазначають, що з початку 2024 року Україна масштабувала кампанію ударів по території Росії з використанням далекобійних БПЛА. Основні цілі — нафтопереробні заводи, сховища палива, об'єкти транспортної та військової інфраструктури. Ці атаки завдають шкоди економіці Росії та обмежують її можливості з постачання військ в Україні.

Українські баражувальні боєприпаси "Бобер", що баражують Фото: Сергей Притула/Facebook

Для виконання операцій українські Сили оборони використовують не лише відомі дрони "Бобер" і "Лютий", а й інші моделі, про які офіційно не повідомляється. Саме "Бобер" дедалі частіше застосовують для ураження віддалених цілей — його аеродинамічна форма, що нагадує мініатюрний літак, і потужна бойова частина дають змогу завдавати точкових ударів на дистанціях до 1000 км.

Нагадаємо, 6 червня в аеропорту російського міста Брянськ прогриміли потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що Росія використовувала цей аеропорт для вивантаження або завантаження військової авіаційної техніки. Крім того, там могли зберігатися ракети.