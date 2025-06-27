Три вида украинских ударных дронов атаковали завод в Брянске: что известно об ударе (видео)

Вечером 26 июня украинские ударные беспилотники нанесли удар по военному объекту в российском Брянске. Целью атаки стали склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов, принадлежащие 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

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Атака сопровождалась серией взрывов и крупным пожаром. Сначала местные Telegram-каналы сообщили о пролетах неизвестных дронов, а затем жители города начали публиковать видео с огнем и столбами дыма. Некоторые пользователи социальных сетей прямо указали местоположение пораженного объекта.

Позже российские военкоры сообщили, что в результате атаки три человека получили ранения, но в официальных источниках о пострадавших не сообщалось.

По информации источника "Украинской правды" в Главном управлении разведки, в операции были задействованы сразу несколько типов украинских дальнобойных дронов — "Бобер", "Баклан" и "Обрій". А удар по складам ракетного топлива стал частью комплекса системных действий, направленных на подрыв логистических возможностей российской армии.

Комментируя атаку по российскому заводу обозреватели "Милитарного" отмечают, что с начала 2024 года Украина масштабировала кампанию ударов по территории России с использованием дальнобойных БПЛА. Основные цели — нефтеперерабатывающие заводы, хранилища топлива, объекты транспортной и военной инфраструктуры. Эти атаки наносят ущерб экономике России и ограничивают ее возможности по снабжению войск в Украине.

Украинские барражирующие боеприпасы "Бобер" Фото: Сергей Притула/Facebook

Для выполнения операций украинские Силы обороны используют не только известные дроны "Бобер" и "Лютый", но и другие модели, о которых официально не сообщается. Именно "Бобер" все чаще применяется для поражения удаленных целей — его аэродинамическая форма, напоминающая миниатюрный самолет, и мощная боевая часть позволяют наносить точечные удары на дистанциях до 1000 км.

Напомним, 6 июня в аэропорту российского города Брянск прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что Россия использовала данный аэропорт для выгрузки или загрузки военной авиационной техники. Кроме того, там могли храниться ракеты.