ЗСУ позбавили росіян унікальної РСЗВ М1991 з Північної Кореї: момент підриву потрапив на відео

Військові ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ М1991 калібру 240-мм на Новопавлівському напрямку. Машина є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".

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Першу відеофіксацію знищення такої машини показали Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

На кадрах можна побачити успішну роботу 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

Пілот вразив ударним БПЛА один зі снарядів на пакеті напрямних РСЗВ. Боєприпас спрацював і прошив кабіну екіпажу, а потім вибухнув весь боєкомплект.

Після вибуху ракет видно, як з кабіни почали вистрибувати російські солдати.

Характеристики РСЗВ М1991

М1991 є північнокорейським аналогом радянської 220-мм РСЗВ "Ураган". Однак її калібр збільшили на 20 мм, як і дальність ураження цілей до 60 км. Уперше наявність цих машин у противника підтвердили у квітні 2025 року.

Корейська народна армія (КНА) ввела в експлуатацію М1991 наприкінці 1980-х років, машина є модифікацією більшої за розміром системи M1985. Наразі КНА володіє приблизно 200 одиницями таких РСЗВ.

Довжина снаряда РСЗВ M1991 — 5,2 метра, а вага — від 300 до 400 кілограм. Остання версія боєприпасів могла отримати модулі корекції з функцією детонатора з вбудованою системою.

У пусковій установці M1991 є 22 реактивні снаряди, вона встановлена на шасі вантажної машини Isuzu.

Нагадаємо, російська армія отримала небезпечні північнокорейські РСЗВ Type-75 з касетними боєприпасами.

Фокус також повідомляв про підрив боєприпасів на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління. У цьому арсеналі могли зберігатися північнокорейські РСЗВ.