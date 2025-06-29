З турелями і БМП-2 на платформі: окупанти показали бронепоїзд "Єнісей" на Донеччині (фото)

Росіяни показали світлини бронепоїзда "Єнісей", який Збройні сили РФ використовують на Покровському напрямку в Україні. Його оснастили зенітними установками та турелями, а на одну з платформ встановили бойову машину піхоти.

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У Telegram-каналі спільноти In Factum пояснили, що задачею бронепоїзда є захист критично важливих залізничних операцій на складних ділянках фронту. Зокрема він може використовуватися для ремонтних місій на залізниці, супроводу логістичних конвоїв чи проведення розвідки.

ЗС РФ використовують бронепоїзд "Єнісей" зокрема для бойової охорони

Аналітики спільноти зауважили, що зафіксований на фото бронепоїзд "Єнісей" оснащений зенітною установкою ЗУ-23-2 та турелями під великокаліберні кулемети "Утьос". Крім того, на одну з платформ між вагонів росіяни встановили БМП-2.

Окупанти встановили на одну з платформ бронепоїзда БМП-2

Фото були викладені в мережу російським пропагандистським інформаційним агентством "РИА Новости" 28 червня. У підписі до них зазначено, що вони зроблені під час "бойового злагодження на Красноармійському напрямку" (Красноармійськ — радянська назва нинішнього Покровська) екіпажу бронепоїзда "Єнісей" угруповання військ "Центр".

В РФ опублікували фото бронепоїзда "Єнісей"

Що відомо про бронепоїзд "Єнісей"

Російський бронепоїзд "Єнісей" на окупованих територіях виконує функції бойової охорони, інженерної розвідки, розмінування залізничних мереж і супроводу логістичних потягів на передову. Він повинен просуватися попереду основного складу. Оглядачі Army Recognition у вересні 2023 року зазначали, що росіяни мають в розпорядженні щонайменше п'ять таких поїздів, а локомотив і вагони бронепоїзда "Єнісей" вкрадені росіянами під час наступу в Харківській області.

Стіни вагонів цього потяга посилені 20-міліметровою сталлю, а за дерев'яними панелями для додаткового захисту розміщені мішки з піском. Також поїзд має портативний комплекс радіоелектронної боротьби "Камиш", що генерує "білий шум" у діапазоні частот від 20 до 2 тис. МГц і цим не дозволяє приводити в дію радіокеровані вибухові пристрої.

Нагадаємо, 25 червня польське видання Defence24 писало, як військовослужбовці ЗС РФ готуються на західних БМП M2A2 Bradley і CV9040C. За словами журналістів, окупанти використовують захоплені під час боїв із ЗСУ західні машини, щоб вивчити їхні слабкі та сильні сторони й заповнити прогалини після втрат бронетехніки у своїй армії.