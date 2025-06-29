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С турелями и БМП-2 на платформе: оккупанты показали бронепоезд "Енисей" на Донетчине (фото)

Бронепоезд Енисей на Покровском направлении
Россияне использовали бронепоезд Енисей во время боевого слаживания на Покровском направлении

Россияне показали фотографии бронепоезда "Енисей", который Вооруженные силы РФ используют на Покровском направлении в Украине. Его оснастили зенитными установками и турелями, а на одну из платформ установили боевую машину пехоты.

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В Telegram-канале сообщества In Factum объяснили, что задачей бронепоезда является защита критически важных железнодорожных операций на сложных участках фронта. В частности он может использоваться для ремонтных миссий на железной дороге, сопровождения логистических конвоев или проведения разведки.

Российский бронепоезд Енисей выполняет функции боевого охранения Fullscreen
ВС РФ используют бронепоезд "Енисей" в частности для боевого охранения

Аналитики сообщества отметили, что зафиксированный на фото бронепоезд "Енисей" оснащен зенитной установкой ЗУ-23-2 и турелями под крупнокалиберные пулеметы "Утес". Кроме того, на одну из платформ между вагонов россияне установили БМП-2.

На платформу бронепоезда Енисей россияне установили БМП-2 на платформу бронепоезда Fullscreen
Оккупанты установили на одну из платформ бронепоезда БМП-2

Фото были выложены в сеть российским пропагандистским информационным агентством "РИА Новости" 28 июня. В подписи к ним указано, что они сделаны во время "боевого слаживания на Красноармейском направлении" (Красноармейск — советское название нынешнего Покровска) экипажа бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр".

Бронепоезд ВС РФ на Покровском направлении Fullscreen
В РФ опубликовали фото бронепоезда "Енисей"

Что известно о бронепоезде "Енисей"

Российский бронепоезд "Енисей" на оккупированных территориях выполняет функции боевого охранения, инженерной разведки, разминирования железнодорожных сетей и сопровождения логистических поездов на передовую. Он должен продвигаться впереди основного состава. Обозреватели Army Recognition в сентябре 2023 года отмечали, что россияне имеют в распоряжении не менее пяти таких поездов, а локомотив и вагоны бронепоезда "Енисей" украдены россиянами во время наступления в Харьковской области.

Стены вагонов этого поезда усилены 20-миллиметровой сталью, а за деревянными панелями для дополнительной защиты размещены мешки с песком. Также поезд имеет портативный комплекс радиоэлектронной борьбы "Камыш", генерирующий "белый шум" в диапазоне частот от 20 до 2 тыс. МГц и этим не позволяет приводить в действие радиоуправляемые взрывные устройства.

Напомним, 25 июня польское издание Defence24 писало, как военнослужащие ВС РФ готовятся на западных БМП M2A2 Bradley и CV9040C. По словам журналистов, оккупанты используют захваченные во время боев с ВСУ западные машины, чтобы изучить их слабые и сильные стороны и заполнить пробелы после потерь бронетехники в своей армии.