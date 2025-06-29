С турелями и БМП-2 на платформе: оккупанты показали бронепоезд "Енисей" на Донетчине (фото)

Россияне показали фотографии бронепоезда "Енисей", который Вооруженные силы РФ используют на Покровском направлении в Украине. Его оснастили зенитными установками и турелями, а на одну из платформ установили боевую машину пехоты.

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В Telegram-канале сообщества In Factum объяснили, что задачей бронепоезда является защита критически важных железнодорожных операций на сложных участках фронта. В частности он может использоваться для ремонтных миссий на железной дороге, сопровождения логистических конвоев или проведения разведки.

ВС РФ используют бронепоезд "Енисей" в частности для боевого охранения

Аналитики сообщества отметили, что зафиксированный на фото бронепоезд "Енисей" оснащен зенитной установкой ЗУ-23-2 и турелями под крупнокалиберные пулеметы "Утес". Кроме того, на одну из платформ между вагонов россияне установили БМП-2.

Оккупанты установили на одну из платформ бронепоезда БМП-2

Фото были выложены в сеть российским пропагандистским информационным агентством "РИА Новости" 28 июня. В подписи к ним указано, что они сделаны во время "боевого слаживания на Красноармейском направлении" (Красноармейск — советское название нынешнего Покровска) экипажа бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр".

В РФ опубликовали фото бронепоезда "Енисей"

Что известно о бронепоезде "Енисей"

Российский бронепоезд "Енисей" на оккупированных территориях выполняет функции боевого охранения, инженерной разведки, разминирования железнодорожных сетей и сопровождения логистических поездов на передовую. Он должен продвигаться впереди основного состава. Обозреватели Army Recognition в сентябре 2023 года отмечали, что россияне имеют в распоряжении не менее пяти таких поездов, а локомотив и вагоны бронепоезда "Енисей" украдены россиянами во время наступления в Харьковской области.

Стены вагонов этого поезда усилены 20-миллиметровой сталью, а за деревянными панелями для дополнительной защиты размещены мешки с песком. Также поезд имеет портативный комплекс радиоэлектронной борьбы "Камыш", генерирующий "белый шум" в диапазоне частот от 20 до 2 тыс. МГц и этим не позволяет приводить в действие радиоуправляемые взрывные устройства.

Напомним, 25 июня польское издание Defence24 писало, как военнослужащие ВС РФ готовятся на западных БМП M2A2 Bradley и CV9040C. По словам журналистов, оккупанты используют захваченные во время боев с ВСУ западные машины, чтобы изучить их слабые и сильные стороны и заполнить пробелы после потерь бронетехники в своей армии.