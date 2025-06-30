Ракета-бомба "Грім-Е1": експерти озвучили характеристики нової російської КАБ

Авіація РФ 28 червня завдала удару по території України із застосуванням керованого авіаційного боєприпасу "Грім-Е1", який пролетів понад 100 км до цілі. У зв'язку з цим фахівці з'ясували характеристики авіабомби, зазначивши низку особливостей.

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Російський боєприпас був успішно знищений силами протиповітряної оборони за межами міста Дніпро. Як припускають аналітики Defense Express, для атаки було використано "Грім-Е1" — рідкісний зразок керованого озброєння, що поєднує в собі характеристики ракети і бомби.

Це вже не перший випадок застосування "Грім-Е1" по українських містах. Публічно уламки боєприпасу фіксувалися з березня 2023 року. А протягом 2024 року зафіксовано випадки застосування цього озброєння в Херсоні, Харкові та Мирнограді, переважно проти цивільної інфраструктури.

Боєприпас "Грім-Е1" входить до сімейства авіаційного керованого озброєння, розробленого корпорацією "Тактичне ракетне озброєння". Він являє собою кероване авіаційне озброєння, що поєднує властивості ракети та плануючої бомби.

Його маса становить 594 кг, з яких більше як половина — близько 315 кг — припадає на бойову частину. У конструкцію виробу вбудований маршовий двигун, що дозволяє йому долати значні відстані після скидання з літака.

Максимальна дальність польоту "Грома-Е1" може досягати до 120 км, але це можливо лише під час пуску з висоти близько 12 км і на швидкості близько 1600 км/год. У більш типових умовах — наприклад, при скиданні з 5-кілометрової висоти — дальність значно знижується і становить приблизно 35 км. Таким чином, ефективність застосування боєприпасу безпосередньо залежить від висотних і швидкісних характеристик носія.

Також відомо про існування модифікації "Грім-Е2", яка позбавлена двигуна і призначена для ураження цілей на менших дистанціях — не більше 65 кілометрів. При цьому вона може оснащуватися або осколково-фугасною, або об'ємно-детонуючою бойовою частиною, що розширює спектр її бойового застосування.

Нагадаємо, політолог і колишній інженер-конструктор конструкторського бюро "Південне" Олександр Кочетков прокоментував застосування боєприпасу "Грома-Е1". За його словами, росіяни прагнуть збільшити дальність авіабомб, щоб тримати свої бомбардувальники якомога далі від лінії фронту.