Ракета-бомба "Гром-Э1": эксперты озвучили характеристики новой российской КАБ

Авиация РФ 28 июня нанесла удар по территории Украины с применением управляемого авиационного боеприпаса «Гром-Э1», которые пролетел более 100 км до цели. В этой связи специалисты выяснили характеристики авиабомбы, отметив ряд особенностей.

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Российский боеприпас была успешно уничтожен силами противовоздушной обороны за пределами города Днепр. Как предполагают аналитики Defense Express, для атаки был использован "Гром-Э1" — редкий образец управляемого вооружения, сочетающего в себе характеристики ракеты и бомбы.

Это уже не первый случай применения "Гром-Э1" по украинским городам. Публично обломки боеприпаса фиксировались с марта 2023 года. А в течение 2024 года зафиксированы случаи применения этого вооружения в Херсоне, Харькове и Мирнограде, преимущественно против гражданской инфраструктуры.

Боеприпас "Гром-Э1" входит в семейство авиационного управляемого вооружения, разработанного корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Он представляет собой управляемое авиационное вооружение, сочетающее свойства ракеты и планирующей бомбы.

Его масса составляет 594 кг, из которых более половины — около 315 кг — приходится на боевую часть. В конструкцию изделия встроен маршевый двигатель, что позволяет ему преодолевать значительные расстояния после сброса с самолета.

Максимальная дальность полета "Грома-Э1" может достигать до 120 км, но это возможно лишь при пуске с высоты порядка 12 км и на скорости около 1600 км/ч. В более типичных условиях — например, при сбросе с 5-километровой высоты — дальность значительно снижается и составляет приблизительно 35 км. Таким образом, эффективность применения боеприпаса напрямую зависит от высотных и скоростных характеристик носителя.

Также известно о существовании модификации "Гром-Э2", которая лишена двигателя и предназначена для поражения целей на меньших дистанциях — не более 65 километров. При этом она может оснащаться либо осколочно-фугасной, либо объемно-детонирующей боевой частью, что расширяет спектр ее боевого применения.

Напомним, политолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков прокомментировал применение боеприпаса "Грома-Э1". По его словам, россияне стремятся увеличить дальность авиабомб, чтобы держать свои бомбардировщики подальше от линии фронта.