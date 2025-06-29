Гибрид авиабомбы и ракеты "Гром-Е1": почему новое оружие РФ опаснее обычных КАБов

Вооруженные силы Российской Федерации запускают по Украине гибридные ракеты-бомбы "Гром-Е1", созданные с целью повысить точность и дальность корректируемых авиабомб (КАБ).

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Россияне стремятся увеличить дальность авиабомб, в первую очередь, чтобы держать свои бомбардировщики подальше от линии фронта, где их легче сбить, сказал политолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков "Суспільному".

Как объясняет эксперт, в отличие от обычных авиабомб, КАБы имеют крылышки, которые раскрываются после сброса бомбы с бомбардировщика. Такая конструкция помогает бомбе пролететь до 70 километров. Кроме того, на КАБ можно установить GPS-навигатор, который будет увеличивать точность.

В РФ постоянно работают над увеличением дальности этих управляемых авиабомб. Одной из таких разработок является "Гром-Е1" — гибрид авиабомбы и новейшей ракеты "воздух-воздух" Х-38 с 250-килограммовой боевой частью и двигателем.

Бомба-ракета "Гром-Е1" Фото: Рособоронэкспорт

"То есть не только крылышки, а еще и двигатель. И таким образом он позволяет увеличить дальность полета этой управляемой авиабомбы до 100 — 150 километров", — подчеркнул Кочетков.

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ВС РФ уже использовали "Гром-Е1" для удара по Константиновке в августе 2024 года. Кроме того, новейшую российскую ракету недавно сбили в пригороде Днепра. Эксперт отметил, что эти цели летят довольно медленно и их можно сбивать с помощью истребителей.

Кочетков также подчеркнул, что РФ пока не производит "Гром-Е1" массово. По его данным, россияне только испытывают технологию, поэтому неизвестно, будут ли они масштабировать производство.

Напомним, 28 июня начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что противовоздушная оборона сбила российскую ракету-бомбу "Гром-Е1". Цель пролетела более 100 км и была перехвачена за пределами Днепра.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что цель летела с временно оккупированной территории Запорожской области и, вероятно, была выпущена из истребителя-бомбардировщика Су-34.