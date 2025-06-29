Гібрид авіабомби і ракети "Гром-Е1": чому нова зброя РФ небезпечніша за звичайні КАБи

Збройні сили Російської Федерації запускають по Україні гібридні ракети-бомби "Гром-Е1", створені з метою підвищити точність і дальність коригованих авіабомб (КАБ).

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Росіяни прагнуть збільшити дальність авіабомб насамперед щоб тримати свої бомбардувальники подалі від лінії фронту, де їх легше збити, сказав політолог і колишній інженер-конструктор конструкторського бюро "Південне" Олександр Кочетков "Суспільному".

Як пояснює експерт, на відміну від звичайних авіабомб, КАБи мають крильця, які розкриваються після скидання бомби з бомбардувальника. Така конструкція допомагає бомбі пролетіти до 70 кілометрів. Крім того, на КАБ можна встановити GPS-навігатор, який збільшуватиме точність.

У РФ постійно працюють над збільшенням дальності цих керованих авіабомб. Однією з таких розробок є "Гром-Е1" — гібрид авіабомби і новітньої ракети "повітря-повітря" Х-38 з 250-кілограмовою бойовою частиною і двигуном.

Бомба-ракета "Гром-Е1" Фото: Рособоронэкспорт

"Тобто не тільки крильця, а ще й двигун. І таким чином він дає змогу збільшити дальність польоту цієї керованої авіабомби до 100-150 кілометрів", — наголосив Кочетков.

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ЗС РФ уже використовували "Гром-Е1" для удару по Костянтинівці в серпні 2024 року. Крім того, новітню російську ракету нещодавно збили в передмісті Дніпра. Експерт зазначив, що ці цілі летять досить повільно і їх можна збивати за допомогою винищувачів.

Кочетков також підкреслив, що РФ поки що не виробляє "Гром-Е1" масово. За його даними, росіяни тільки випробовують технологію, тому невідомо, чи будуть вони масштабувати виробництво.

Нагадаємо, 28 червня начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що протиповітряна оборона збила російську ракету-бомбу "Гром-Е1". Ціль пролетіла понад 100 км і була перехоплена за межами Дніпра.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що ціль летіла з тимчасово окупованої території Запорізької області і, ймовірно, була випущена з винищувача-бомбардувальника Су-34.