"Варта-2" виявився ефективнішим за російський аналог із модулем "Спица": у чому перевага

Українська бойова платформа "Варта-2" зі встановленим дистанційно керованим бойовим модулем "Січ" стала приводом для занепокоєння в російських військових колах.

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Причиною цього стали успішні випробування і бойове застосування українського бронеавтомобіля, пише військовий експерт Олександр Коваленко. Тоді як російський аналог — БМ-30-Д "Спица", розроблений для встановлення на КамАЗи, продовжує стикатися з серйозними технічними проблемами.

За словами фахівця, з моменту оголошення про серійне виробництво "Спиці" в травні 2022 року, модуль так і не зміг продемонструвати прийнятну точність стрільби або стабільність під час вогневого впливу. Випробування, що проходили на платформі КамАЗ-43269 "Выстрел", виявилися невдалими — як через сам бойовий модуль, так і через незадовільні характеристики базового бронеавтомобіля.

"БМ-30-Д "Спица", що призначалася для встановлення на лінійку КамАЗів, досі має дуже низьку точність ведення вогню (нереальний розкид), а також відсутність більш-менш адекватної стабілізації під час ведення вогню", — підкреслив Коваленко.

Ба більше, додаткова маса бойового модуля негативно позначилася на прохідності бронеавтомобіля — цей показник досить важливий на передовій.

Випробування російської бронемашини "Выстрел" з модулем БМ-30-Д "Спица" Фото: Скрин відео

Бронемашина "Варта-2": найкраще рішення

На відміну від російського досвіду, українська інтеграція модуля "Січ" з бронеавтомобілем "Варта-2" пройшла без серйозних інженерних труднощів. Модуль оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, стабілізованою у двох площинах, що забезпечує високу точність вогню навіть у русі. Комплекс також може включати 7,62-мм спарений кулемет, автоматичний гранатомет і сучасну систему управління вогнем.

Українська бронемашина "Варта-2" Фото: Ukrainian Armor

Таке рішення забезпечує бронемашині "Варта-2" широкий спектр завдань — від вогневої підтримки штурмових підрозділів до супроводу колон і ведення розвідки в умовах високої загрози.

Коваленко також відзначив експортний потенціал української техніки. За його словами, "Варта-2" з БМ "Січ" може скласти реальну конкуренцію російському КамАЗу К-4386 із модулем "Спица" на міжнародному ринку озброєнь.

"Підвищення вогневої потужності у бронеавтомобілів зараз один з найактуальніших і найперспективніших трендів. І той, хто зможе зробити найцікавішу і найнадійнішу пропозицію, володітиме ринком", — підсумував експерт.

Нагадаємо, наприкінці травня бронеавтомобіль "Варта 2", розроблений компанією "Українська бронетехніка", завершив процес кодифікації й дістав допуск до постачання в Сили оборони України.