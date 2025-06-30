"Варта-2" оказался эффективнее российского аналога с модулем "Спица": в чем преимущество

Украинская боевая платформа “Варта-2” с установленным дистанционно управляемым боевым модулем «Сiч» стала поводом для беспокойства в российских военных кругах.

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Причиной этому стали успешные испытания и боевое применение украинского бронеавтомобиля, пишет военный эксперт Александр Коваленко. В то время как российский аналог — БМ-30-Д "Спица", разработанный для установки на КамАЗы, продолжает сталкиваться с серьезными техническими проблемами.

По словам специалиста, с момента объявления о серийном производстве "Спицы" в мае 2022 года, модуль так и не смог продемонстрировать приемлемую точность стрельбы или стабильность при огневом воздействии. Испытания, проходившие на платформе КамАЗ-43269 "Выстрел", оказались неудачными — как из-за самого боевого модуля, так и из-за неудовлетворительных характеристик базового бронеавтомобиля.

"БМ-30-Д "Спица", предназначавшаяся для установки на линейку КамАЗов, до сих пор обладает очень низкой точностью ведения огня (нереальный разброс), а так же отсутствием более-менее адекватной стабилизацией, при ведении огня", — подчеркнул Коваленко.

Более того, дополнительная масса боевого модуля отрицательно сказалась на проходимости бронеавтомобиля — этот показатель достаточно важен на передовой.

Испытания российской бронемашины "Выстрел" с модулем БМ-30-Д "Спица" Фото: Скрин видео

Бронемашина "Варта-2": лучшее решение

В отличие от российского опыта, украинская интеграция модуля "Сiч" с бронеавтомобилем "Варта-2" прошла без серьезных инженерных трудностей. Модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, стабилизированной в двух плоскостях, что обеспечивает высокую точность огня даже в движении. Комплекс также может включать 7,62-мм спаренный пулемет, автоматический гранатомет и современную систему управления огнем.

Украинская бронемашина "Варта-2" Фото: КПП «Украинская бронетехника»

Такое решение обеспечивает бронемашине "Варта-2" широкий спектр задач — от огневой поддержки штурмовых подразделений до сопровождения колонн и ведения разведки в условиях высокой угрозы.

Коваленко также отметил экспортный потенциал украинской техники. По его словам, "Варта-2" с БМ "Сiч" может составить реальную конкуренцию российскому КамАЗ К-4386 с "Спицей" на международном рынке вооружений.

"Повышение огневой мощи у бронеавтомобилей сейчас один самых актуальных и перспективных трендов. И тот, кто сможет сделать наиболее интересное и надежное предложение, будет владеть рынком", — подытожил эксперт.

Напомним, в конце мая бронеавтомобиль "Варта 2", разработанный компанией "Украинская бронетехника", завершил процесс кодификации и получил допуск к поставкам в Силы обороны Украины.