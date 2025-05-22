Украинская бронемашина "Варта 2" прошла кодификацию и допущена в ВСУ (фото)

Бронеавтомобиль «Варта 2», разработанный компанией «Украинская бронетехника», завершил процесс кодификации и получил допуск к поставкам в Силы обороны Украины.

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Об этом 22 мая сообщила пресс-служба предприятия, подчеркнув, что серийное производство машины готово к запуску.

Генеральный директор компании Владислав Бельбас отметил, что на фронте существует высокий спрос на технику подобного класса. По его словам, конструкция машины сочетает мобильность, высокую защиту и огневую мощь. "Варта 2" может быть оснащена как дистанционно управляемой турелью, так и полноценным боевым модулем, что превращает ее в универсальную платформу для огневой поддержки.

Конструктивные особенности бронемашины

Согласно информации компании, "Варта 2" успешно прошла государственные испытания. Особое внимание уделялось варианту, оснащенному боевым модулем "СИЧ". Этот модуль включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ-1 (украинскую копию советской 2А72), 7,62-мм пулемет ПКТ и автоматический гранатомет АГ-30. Управление системой осуществляется дистанционно оператором из кабины машины, а комплекс наведения работает в дневное и ночное время благодаря тепловизору.

Украинская бронемашина "Варта 2" Фото: "Украинская Бронетехника"

В ходе кодификации разработчики адаптировали боевой модуль под "Варту 2" — в частности, уменьшили массу системы и модернизировали артиллерийскую часть для снижения импульса отдачи. Это должно улучшить устойчивость бронемашины при стрельбе.

В отличие от предыдущей версии "Варта", основанной на рамной конструкции грузовика МАЗ, новая машина построена на основе несущего корпуса и модульного шасси от компании Base. Техника была впервые продемонстрирована публике на международной оборонной выставке MSPO 2024 в Польше.

Украинская бронемашина "Варта 2" Фото: "Украинская Бронетехника"

Характеристики (в варианте с БМ "СИЧ")

Основное вооружение: 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1

Дополнительное вооружение: АГ-30, ПКТ 7,62 мм

Управление огнем: дистанционное, с тепловизионным каналом

Платформа: несущий бронированный корпус с модульным шасси

Назначение: поддержка пехоты, поражение легкой бронетехники и огневых точек противника

Важно

"Варта-2" разработана с учетом опыта боевых действий в Украине", — Владислав Бельбас

Таким образом, "Варта 2" позиционируется как многофункциональная бронемашина с усиленным вооружением, пригодная для различных боевых задач в условиях современной войны.

Ранее сообщалось, что в районе Купянска дрон зафиксировал, как подбитый бронеавтомобиль M1224 MaxxPro, несмотря на повреждения, был выведен из-под огня во время боевых действий. Машина фактически покинула поле боя на трех колесах, еще раз доказав надежность и выживаемость в сложных условиях современного боя.