Українська бронемашина "Варта 2" пройшла кодифікацію і допущена до ЗСУ (фото)

Бронеавтомобіль "Варта 2", розроблений компанією "Українська бронетехніка", завершив процес кодифікації та дістав допуск до поставок у Сили оборони України.

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Про це 22 травня повідомила пресслужба підприємства, наголосивши, що серійне виробництво машини готове до запуску.

Генеральний директор компанії Владислав Бєльбас зазначив, що на фронті існує високий попит на техніку подібного класу. За його словами, конструкція машини поєднує мобільність, високий захист і вогневу міць. "Варта 2" може бути оснащена як дистанційно керованою туреллю, так і повноцінним бойовим модулем, що перетворює її на універсальну платформу для вогневої підтримки.

Конструктивні особливості бронемашини

Згідно з інформацією компанії, "Варта 2" успішно пройшла державні випробування. Особливу увагу приділяли варіанту, оснащеному бойовим модулем "СІЧ". Цей модуль включає 30-мм автоматичну гармату ЗТМ-1 (українську копію радянської 2А72), 7,62-мм кулемет ПКТ і автоматичний гранатомет АГ-30. Управління системою здійснюється дистанційно оператором з кабіни машини, а комплекс наведення працює в денний і нічний час завдяки тепловізору.

Українська бронемашина "Варта 2" Фото: "Українська Бронетехніка"

Під час кодифікації розробники адаптували бойовий модуль під "Варту 2" — зокрема, зменшили масу системи і модернізували артилерійську частину для зниження імпульсу віддачі. Це має поліпшити стійкість бронемашини під час стрільби.

На відміну від попередньої версії "Варта", що базується на рамній конструкції вантажівки МАЗ, нова машина побудована на основі несучого корпусу і модульного шасі від компанії Base. Техніка була вперше продемонстрована публіці на міжнародній оборонній виставці MSPO 2024 у Польщі.

Українська бронемашина "Варта 2" Фото: "Українська Бронетехніка"

Характеристики (у варіанті з БМ "СІЧ")

Основне озброєння: 30-мм автоматична гармата ЗТМ-1

Додаткове озброєння: АГ-30, ПКТ 7,62 мм

Управління вогнем: дистанційне, з тепловізійним каналом

Платформа: несучий броньований корпус із модульним шасі

Призначення: підтримка піхоти, ураження легкої бронетехніки та вогневих точок противника

Важливо

"Варта-2" розроблена з урахуванням досвіду бойових дій в Україні", — Владислав Бельбас

Таким чином, "Варта 2" позиціонується як багатофункціональна бронемашина з посиленим озброєнням, придатна для різних бойових завдань в умовах сучасної війни.

Раніше повідомлялося, що в районі Куп'янська дрон зафіксував, як підбитий бронеавтомобіль M1224 MaxxPro, попри пошкодження, був виведений з-під вогню під час бойових дій. Машина фактично залишила поле бою на трьох колесах, вкотре довівши надійність і виживаність у складних умовах сучасного бою.