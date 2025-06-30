Україна інтегрує свої системи ППО в NASAMS: що дасть угода з Kongsberg

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace та український концерн "Українська оборонна промисловість" підписали угоду про інтеграцію українських розробок в інфраструктуру ЗРК NASAMS. Цей крок може стати проривним для оборонної спроможності України.

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Основною метою домовленості є впровадження сумісності між NASAMS та українськими засобами протиповітряної оборони малої та середньої дальності — як наявними, так і тими, що перебувають на розробці. Про це пишуть аналітики Defense Express.

Зазначається, що система управління і контролю від Kongsberg буде адаптована до українських боєприпасів, пускових установок і, ймовірно, радіолокаційних станцій.

Згідно з відкритими джерелами, раніше вже проводилися успішні випробування з інтеграції українських ракет радянського зразка з системою NASAMS. Йдеться, зокрема, про створення гібридних рішень, у яких ракети типу Р-73 або RIM-7 використовуються на базі наявних платформ, таких як ЗРК "Бук" (проєкти FrankenSAM).

FrankenSAM — інтеграція AIM-9M у радянську систему 9K33 "Оса"

Такі рішення покликані компенсувати хронічний дефіцит сучасних ППО в умовах інтенсивних атак дронів і ракет з боку Росії.

Інтеграція також передбачає підключення до NASAMS українських РЛС, що зробить систему більш адаптивною і знизить залежність від постачання західних компонентів. Це особливо важливо в умовах тривалої війни, коли будь-які затримки поставок критично позначаються на боєздатності.

Інтеграція українських рішень у NASAMS відкриє шлях до створення багатошарової ППО з централізованим управлінням, у якій далекобійні ракети західного виробництва доповнюватимуться більш доступними та масовими українськими боєприпасами. Експерти вважають, що такий підхід підвищує живучість всієї системи й дає змогу адаптуватися до різних сценаріїв загроз, включно з масовими атаками БПЛА або високоточними ударами крилатими ракетами.

Нагадаємо, про плани створення спільного підприємства Kongsberg Defence & Aerospace в Україні стало відомо наприкінці лютого поточного року. На думку аналітиків, однією з причин такого рішення є використання системою NASAMS виключно американських ракет, темпи виробництва яких залишаються низькими.