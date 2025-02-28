Норвезькі ЗРК NASAMS оснастять українськими ракетами: про яку зброю йдеться (фото)

Однією з причин такого рішення, зазначили аналітики, є використання системою NASAMS виключно американських ракет. Причому темпи їх виробництва залишаються низькими, а ціни на деякі зразки — мільйони доларів за одиницю.

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Глава норвезької компанії Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі повідомив про плани створення спільного підприємства в Україні для масового виробництва зенітних ракет на основі українських технологій. Головним завданням цього підприємства стане збільшення випуску ракет для комплексів NASAMS. Про це повідомляє видання Euractiv.

"Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій. Ми говоримо про масове виробництво ракет, тобто про сотні. Ми розглядаємо можливість створення спільних підприємств протягом кількох місяців", — заявив він.

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express з'ясовували, про які ракети йдеться. На їхню думку, норвезька компанія намагається розв'язувати критичну проблему як для українських збройних сил, так і для інших операторів системи NASAMS.

Проблема полягає в тому, що ці комплекси використовують три види американських ракет, AIM-9, AIM-120 та AMRAAM-ER, ціни на які "кусаються":

AIM-9X — 754,3 тис. доларів за одиницю;

AIM-120C-8 — до 2,5 млн доларів за одиницю;

AMRAAM-ER — до 3,9 млн доларів за одиницю.

Крім високої вартості, існує проблема недостатніх темпів виробництва. За даними Raytheon, гранична потужність випуску AIM-120 становить 1200 одиниць на рік, що є "стелею" для західної авіації та систем ППО.

Ця ситуація змушує Kongsberg шукати альтернативи, зокрема інтеграцію неамериканських ракет. Такі приклади вже існують. Так, у новому ЗРК NOMADS вже передбачено використання IRIS-T SLS від німецької Diehl, однак ця ракета також дорога (900 тис. євро) і виробляється в недостатніх обсягах.

Можливості українських ракет

Вибір українських ракет є прагматичним рішенням, вважають аналітики. В Україні ведеться серійне виробництво Р-73 (ракета "повітря-повітря" ближнього бою), вже адаптованої для використання в ЗРК, зокрема на морських дронах Magura V5.

Крім того, потенційними кандидатами для інтеграції в NASAMS можуть стати:

Р-27 — ракета середньої дальності з радіолокаційною або тепловою головкою самонаведення (Індія адаптувала її для ЗРК SAMAR-2 з дальністю до 20 км);

Два варіанти ракет Р-27 Фото: Defence Express

УП-277 — українська розробка 2021 року із заявленою дальністю до 80 км (у повітряному бою), що може зробити її аналогом ранніх версій AIM-120.

Українська зенітна ракета УП-277 Фото: Defence Express

Додатково, Kongsberg може використовувати свої напрацювання у сфері зенітних ракет і організувати постачання критично важливих компонентів для збільшення дальності та точності українських ракет, включно із сучасними видами твердого палива.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга після нової масованої атаки ЗС РФ по інфраструктурі України нагадав західним партнерам про те, що для оборони українським силам ППО необхідні такі комплекси, як NASAMS, HAWK або IRIS-T.