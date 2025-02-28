Норвежские ЗРК NASAMS оснастят украинскими ракетами: о каком оружии идет речь (фото)

Одной из причин такого решения, отметили аналитики, является использование системой NASAMS исключительно американских ракет. Причем темпы их производство остаются низкими, а цены на некоторые образцы — миллионы долларов за единицу.

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Глава норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли сообщил о планах создания совместного предприятия в Украине для массового производства зенитных ракет на основе украинских технологий. Главной задачей этого предприятия станет увеличение выпуска ракет для комплексов NASAMS. Об этом сообщает издание Euractiv.

"Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине на основе украинских технологий. Мы говорим о массовом производстве ракет, то есть о сотнях. Мы рассматриваем возможность создания совместных предприятий в течение нескольких месяцев", — заявил он.

В связи с этим обозреватели Defense Express выясняли, о каких ракетах идет речь. По их мнению, норвежская компания пытается разрешить критическую проблему как для украинских вооруженных сил, так и для других операторов системы NASAMS.

Проблема заключается в том, что данные комплексы используют три вида американских ракет, AIM-9, AIM-120 та AMRAAM-ER, цены на которые "кусаются":

AIM-9X – 754,3 тыс. долларов за единицу;

AIM-120C-8 – до 2,5 млн долларов за единицу;

AMRAAM-ER – до 3,9 млн долларов за единицу.

Помимо высокой стоимости, существует проблема недостаточных темпов производства. По данным Raytheon, предельная мощность выпуска AIM-120 составляет 1200 единиц в год, что является "потолком" для западной авиации и систем ПВО.

Эта ситуация вынуждает Kongsberg искать альтернативы, в том числе интеграцию неамериканских ракет. Такие примеры уже существуют. Так в новом ЗРК NOMADS уже предусмотрено использование IRIS-T SLS от немецкой Diehl, однако эта ракета также дорогая (900 тыс. евро) и производится в недостаточных объемах.

Возможности украинских ракет

Выбор украинских ракет является прагматичным решением, считают аналитики. В Украине ведется серийное производство Р-73 (ракета "воздух-воздух" ближнего боя), уже адаптированной для использования в ЗРК, в том числе на морских дронах Magura V5.

Кроме того, потенциальными кандидатами для интеграции в NASAMS могут стать:

Р-27 – ракета средней дальности с радиолокационной или тепловой головкой самонаведения (Индия адаптировала ее для ЗРК SAMAR-2 с дальностью до 20 км);

Два варианта ракет Р-27 Фото: Defence Express

УП-277 – украинская разработка 2021 года с заявленной дальностью до 80 км (в воздушном бою), что может сделать ее аналогом ранних версий AIM-120.

Украинская зенитная ракета УП-277 Фото: Defence Express

Дополнительно, Kongsberg может использовать свои наработки в сфере зенитных ракет и организовать поставки критически важных компонентов для увеличения дальности и точности украинских ракет, включая современные виды твердого топлива.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига после новой массированной атаки ВС РФ по инфраструктуре Украины напомнил западным партнерам о том, что для обороны украинским силам ПВО необходимы такие комплексы как NASAMS, HAWK или IRIS-T.