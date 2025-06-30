Украина интегрирует свои системы ПВО в NASAMS: что даст соглашение с Kongsberg

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace и украинский концерн «Украинская оборонная промышленность» подписали соглашение об интеграции украинских разработок в инфраструктуру ЗРК NASAMS. Этот шаг может стать прорывным для оборонной способности Украины.

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Основной целью договорённости является внедрение совместимости между NASAMS и украинскими средствами противовоздушной обороны малой и средней дальности — как существующими, так и теми, что находятся в разработке. Об этом пишут аналитики Defense Express.

Отмечается, что система управления и контроля от Kongsberg будет адаптирована к украинским боеприпасам, пусковым установкам и, вероятно, радиолокационным станциям.

Согласно открытым источникам, ранее уже проводились успешные испытания по интеграции украинских ракет советского образца с системой NASAMS. Речь идёт, в частности, о создании гибридных решений, в которых ракеты типа Р-73 или RIM-7 используются на базе существующих платформ, таких как ЗРК «Бук» (проекты FrankenSAM).

FrankenSAM — интеграция AIM-9M в советскую систему 9K33 "Оса"

Подобные решения призваны компенсировать хронический дефицит современных ПВО в условиях интенсивных атак дронов и ракет со стороны России.

Интеграция также предполагает подключение к NASAMS украинских РЛС, что сделает систему более адаптивной и снизит зависимость от поставок западных компонентов. Это особенно важно в условиях затянувшейся войны, когда любые задержки поставок критически сказываются на боеспособности.

Интеграция украинских решений в NASAMS откроет путь к созданию многослойной ПВО с централизованным управлением, в которой дальнобойные ракеты западного производства будут дополняться более доступными и массовыми украинскими боеприпасами. Эксперты считают, что такой подход повышает живучесть всей системы и позволяет адаптироваться к различным сценариям угроз, включая массовые атаки БПЛА или высокоточные удары крылатыми ракетами.

Напомним, о планах создания совместного предприятия Kongsberg Defence & Aerospace в Украине стало известно в конце февраля текущего года. По мнению аналитиков, одной из причин такого решения является использование системой NASAMS исключительно американских ракет, темпы производства которых остаются низкими.