Є вбитий та поранений: Росія атакувала Миколаївщину дронами

Ворог націлився на дві громади Миколаївської області. Один чоловік загинув. Було сильно пошкоджено приватні будинки та два навчальні заклади.

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Російські окупанти атакували Очаківську та Куцурубську громади. Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що ворог атакував цивільних українців артилерією, та FPV дронами.

"В результаті у с. Дмитрівка вбито 45-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку, яку було госпіталізовано до медустанови. На ранок стан постраждалої – стабільний, середньої тяжкості. Крім цього, пошкоджено приватні будинки, два навчальні заклади, магазин і виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована", - йдеться у повідомленні.

В ніч на 1 липня в області було оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомляли про швидкісну повітряну ціль, яка рухалась у напрямку Миколаєва.

При цьому під час повітряної тривоги в області пролунав вибух, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

"За попередньою інформацією, вибух, який був чутний, стався за межами нашої громади", - уточнив він.

Нагадаємо, також росіяни атакували Запоріжжя. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про масштабну пожежу, яку спричинили чотири удари.

Також Фокус писав про те, як вижити під завалами. Олег Лелякін – ветеран війни та інструктор з тактичної медицини розповів, як врятуватись у такій ситуації та дочекатись рятувальників.