Есть убитый и раненый: Россия атаковала Николаевскую область дронами

Враг нацелился на две громады Николаевской области. Один человек погиб. Были сильно повреждены частные дома и два учебных заведения.

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Российские оккупанты атаковали Очаковскую и Куцурубскую общины. Об этом сообщается в сводке Николаевской областной военной администрации.

Сообщается, что враг атаковал гражданских украинцев артиллерией, и FPV дронами.

"В результате в с. Дмитровка убит 45-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина, которая была госпитализирована в медучреждение. На утро состояние пострадавшей — стабильное, средней тяжести. Кроме этого, повреждены частные дома, два учебных заведения, магазин и возник пожар, который был оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

В ночь на 1 июля в области была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщали о скоростной воздушной цели, которая двигалась в направлении Николаева.

При этом во время воздушной тревоги в области прогремел взрыв, сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

"По предварительной информации, взрыв, который был слышен, произошел за пределами нашей общины", — уточнил он.

Напомним, также россияне атаковали Запорожье. Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о масштабном пожаре, который вызвали четыре удара.

Также Фокус писал о том, как выжить под завалами. Олег Лелякин — ветеран войны и инструктор по тактической медицине рассказал, как спастись в такой ситуации и дождаться спасателей.