ВМС України отримали тральщики "Маріуполь" і "Мелітополь": кораблі беруть участь у Sea Breeze 2025

30 червня в британському порту Портленд відбулося урочисте відкриття другої фази міжнародних навчань Sea Breeze 2025, у яких беруть участь Військово-Морські Сили України. Головною темою морського компонента традиційно залишається протимінна діяльність.

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У море вийшли чотири українські протимінні кораблі: "Маріуполь" і "Мелітополь" — нові тральщики, нещодавно передані Україні Бельгією та Нідерландами. Про це 30 червня повідомила пресслужба ВМС України.

У маневрах також узяли участь кораблі "Чернігів" і "Черкаси" — колишні британські судна, що надійшли на озброєння ВМС України 2023 року, і кораблі постійної протимінної групи НАТО.

"Мета навчань — відпрацювати підготовку підрозділів у середовищі, наближеному до реального, щоб забезпечити повноцінну інтеграцію в багатонаціональних операціях. Основна увага буде приділена оцінці сумісності українських підрозділів із вимогами та стандартами країн-партнерів", — ідеться в повідомленні.

Тральщики Маріуполь і Мелітополь ВМС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Українські військові та підводний дрон Remus під час навчань Sea Breeze 2025 Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Кораблі проєкту Alkmaar

Тральщики "Маріуполь" і "Мелітополь" були офіційно передані Україні 27 червня поточного року. Ці кораблі належать до проєкту Alkmaar (Tripartite), розробленого в 1980-х роках у рамках співпраці між Бельгією, Францією та Нідерландами. Раніше вони служили у складах флотів Бельгії та Нідерландів під назвами M923 Narcis і M863 Vlaardingen відповідно.

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Клас Tripartite являє собою компактні, але технологічно продумані кораблі, здатні ефективно проводити пошук мін. Вони виділяються немагнітним корпусом — ключовим параметром для протимінних операцій, гнучкою системою управління рухом і розвиненим обладнанням для виявлення і нейтралізації мін.

Характеристики тральщиків проєкту Alkmaar

Водотоннажність: 605 тонн

Довжина: 51,5 м

Ширина: 8,9 м

Осадка: 3,8 м

Екіпаж: 36 осіб

Обладнання: системи ідентифікації та знешкодження мін ROV Atlas Seafox, Double Eagle Mk III Mod 1

Рухова установка: дизель-електрична

Нагадаємо, наприкінці січня Швеція оголосила про постачання в Україну 16 швидкісних ударних катерів Stridsbåt 90 (CB90), Ці швидкохідні десантні судна дадуть змогу проводити українським бійцям операції на Дніпрі, а також боротися за контроль над чорноморським узбережжям.