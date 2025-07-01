ВМС України отримали тральщики "Маріуполь" і "Мелітополь": кораблі беруть участь у Sea Breeze 2025
30 червня в британському порту Портленд відбулося урочисте відкриття другої фази міжнародних навчань Sea Breeze 2025, у яких беруть участь Військово-Морські Сили України. Головною темою морського компонента традиційно залишається протимінна діяльність.
У море вийшли чотири українські протимінні кораблі: "Маріуполь" і "Мелітополь" — нові тральщики, нещодавно передані Україні Бельгією та Нідерландами. Про це 30 червня повідомила пресслужба ВМС України.
У маневрах також узяли участь кораблі "Чернігів" і "Черкаси" — колишні британські судна, що надійшли на озброєння ВМС України 2023 року, і кораблі постійної протимінної групи НАТО.
"Мета навчань — відпрацювати підготовку підрозділів у середовищі, наближеному до реального, щоб забезпечити повноцінну інтеграцію в багатонаціональних операціях. Основна увага буде приділена оцінці сумісності українських підрозділів із вимогами та стандартами країн-партнерів", — ідеться в повідомленні.
Кораблі проєкту Alkmaar
Тральщики "Маріуполь" і "Мелітополь" були офіційно передані Україні 27 червня поточного року. Ці кораблі належать до проєкту Alkmaar (Tripartite), розробленого в 1980-х роках у рамках співпраці між Бельгією, Францією та Нідерландами. Раніше вони служили у складах флотів Бельгії та Нідерландів під назвами M923 Narcis і M863 Vlaardingen відповідно.Важливо
Клас Tripartite являє собою компактні, але технологічно продумані кораблі, здатні ефективно проводити пошук мін. Вони виділяються немагнітним корпусом — ключовим параметром для протимінних операцій, гнучкою системою управління рухом і розвиненим обладнанням для виявлення і нейтралізації мін.
Характеристики тральщиків проєкту Alkmaar
- Водотоннажність: 605 тонн
- Довжина: 51,5 м
- Ширина: 8,9 м
- Осадка: 3,8 м
- Екіпаж: 36 осіб
- Обладнання: системи ідентифікації та знешкодження мін ROV Atlas Seafox, Double Eagle Mk III Mod 1
- Рухова установка: дизель-електрична
Нагадаємо, наприкінці січня Швеція оголосила про постачання в Україну 16 швидкісних ударних катерів Stridsbåt 90 (CB90), Ці швидкохідні десантні судна дадуть змогу проводити українським бійцям операції на Дніпрі, а також боротися за контроль над чорноморським узбережжям.