ВМС Украины получили тральщики "Мариуполь" и "Мелитополь": корабли участвуют в Sea Breeze 2025

30 июня в британском порту Портленд состоялось торжественное открытие второй фазы международных учений Sea Breeze 2025, в которых принимают участие Военно-Морские Силы Украины. Главной темой морского компонента традиционно остаётся противоминная деятельность.

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В море вышли четыре украинских противоминных корабля: «Мариуполь» и «Мелитополь» — новые тральщики, недавно переданные Украине Бельгией и Нидерландами. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ВМС Украины.

В маневрах также приняли участие корабли «Чернигов» и «Черкассы» — бывшие британские судна, поступившие на вооружение ВМС Украины в 2023 году, и корабли постоянной противоминной группы НАТО.

“Цель учений — отработать подготовку подразделений в среде, приближенной к реальной, чтобы обеспечить полноценную интеграцию в многонациональных операциях. Основное внимание будет уделено оценке совместимости украинских подразделений с требованиями и стандартами стран-партнеров”, — говорится в сообщении.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Украинские военные и подводный дрон Remus во время учений Sea Breeze 2025 Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Корабли проекта Alkmaar

Тральщики «Мариуполь» и «Мелитополь» были официально переданы Украине 27 июня текущего года. Эти корабли относятся к проекту Alkmaar (Tripartite), разработанному в 1980-х годах в рамках сотрудничества между Бельгией, Францией и Нидерландами. Ранее они служили в составах флотов Бельгии и Нидерландов под названиями M923 Narcis и M863 Vlaardingen соответственно.

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Класс Tripartite представляет собой компактные, но технологически продуманные корабли, способные эффективно проводить поиск мин. Они выделяются немагнитным корпусом — ключевым параметром для противоминных операций, гибкой системой управления движением и развитым оборудованием для обнаружения и нейтрализации мин.

Характеристики тральщиков проекта Alkmaar

Водоизмещение: 605 тонн

Длина: 51,5 м

Ширина: 8,9 м

Осадка: 3,8 м

Экипаж: 36 человек

Оборудование: системы идентификации и обезвреживания мин ROV Atlas Seafox, Double Eagle Mk III Mod 1

Двигательная установка: дизель-электрическая

Напомним, в конце января Швеция объявила о поставках в Украину 16 скоростных ударных катеров Stridsbåt 90 (CB90), Эти быстроходные десантные судна позволят проводить украинским бойцам операции на Днепре, а также бороться за контроль над черноморским побережьем.