Росіяни встановили на трофейну Bradley радянську гармату: навіщо створили гібридну БМП

У мережі з'явилися фото захопленої росіянами бойової машини піхоти (БМП) M2 Bradley, на якій замість штатної гармати 25-мм Bushmaster M242 встановлено радянську 30-мм гармату 2А72. Таке рішення вельми спірне, оскільки "рідне" знаряддя Bradley істотно перевершує російський аналог за деякими показниками.

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Гармата Bushmaster стріляє боєприпасами 25×137 мм, тоді як 2А72 використовує більший боєприпас — 30×165 мм. Фахівці зазначають, що, на перший погляд, здається, що встановлення більшої і скорострільної гармати може дати перевагу: 2А72 робить до 330 пострілів за хвилину проти 200 у M242. Однак не все так однозначно.

Річ у тім, що 2А72 демонструє низьку стабільність при стрільбі: ствол активно вібрує, що знижує купчастість. Крім того, радянська гармата поступається американській за якістю бронебійних снарядів. Наприклад, Bushmaster M242 здатний використовувати боєприпас M919 зі збідненим ураном, який показує високу пробивну здатність навіть проти важкої бронетехніки. У 2А72 таких боєприпасів немає.

На думку аналітиків Defense Express, основна причина заміни гармати може критися в логістиці. Росія не має як великих запасів 25-мм боєприпасів до M242, так і оригінальних запчастин до американської техніки. Тому навіть частково пошкоджена машина без можливості ремонту або перезарядки втрачає сенс у бойовому застосуванні. Заміна гармати на вітчизняну 2А72 спрощує постачання, але викликає масу технічних проблем.

Наприклад, щоб інтегрувати 2А72 в американську вежу, потрібно повністю переробити механізм подачі боєприпасів, а головне — модернізувати систему управління вогнем. Крім того, обидві гармати проєктувалися з різними прицілами, електронікою та архітектурою. Тому при кустарному встановленні виникає ситуація, за якої стріляти можна буде хіба що "на око".

Західні експерти вважають, що з урахуванням складнощів переоснащення і відсутності масових постачань, найімовірніше, ці трофейні Bradley будуть використовуватися в інформаційній кампанії. Нагадаємо, в мережі вже опубліковано відео, на яких російські військові нібито проводять навчання із застосуванням захопленої БМП, виконуючи евакуацію поранених і штурм позицій.