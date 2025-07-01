Россияне установили на трофейную Bradley советскую пушку: зачем создали гибридную БМП

В сети появились фото захваченной россиянами боевой машины пехоты (БМП) M2 Bradley, на которой вместо штатной пушки 25‑мм Bushmaster M242 установлена советская 30‑мм пушка 2А72. Данное решение весьма спорно, поскольку “родное” орудие Bradley существенно превосходит российский аналог, по некоторым показателям.

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Пушка Bushmaster стреляет боеприпасами 25×137 мм, в то время как 2А72 использует более крупный боеприпас — 30×165 мм. Специалисты отмечают, что на первый взгляд, кажется, что установка более крупной и скорострельной пушки может дать преимущество: 2А72 делает до 330 выстрелов в минуту против 200 у M242. Однако не все так однозначно.

Дело в том, что 2А72 демонстрирует низкую стабильность при стрельбе: ствол активно вибрирует, что снижает кучность. Кроме того, советская пушка уступает американской по качеству бронебойных снарядов. Например, Bushmaster M242 способен использовать боеприпас M919 с обедненным ураном, который показывает высокую пробивную способность даже против тяжелой бронетехники. У 2А72 таких боеприпасов нет.

По мнению аналитиков Defense Express, основная причина замены пушки может крыться в логистике. Россия не располагает как большими запасами 25-мм боеприпасов к M242, так и оригинальных запчастей к американской технике. Поэтому даже частично поврежденная машина без возможности ремонта или перезарядки теряет смысл в боевом применении. Замена пушки на отечественную 2А72 упрощает снабжение, но вызывает массу технических проблем.

К примеру, чтобы интегрировать 2А72 в американскую башню, потребуется полностью переработать механизм подачи боеприпасов, а главное — модернизировать систему управления огнем. Кроме того, оба орудия проектировались с разными прицелами, электроникой и архитектурой. Поэтому при кустарной установке возникает ситуация, при которой стрелять можно будет разве что "на глаз".

Западные эксперты полагают, что с учетом сложностей переоснащения и отсутствия массовых поставок, скорее всего, эти трофейные Bradley будут использоваться в информационной кампании. Напомним, в сети уже опубликованы видео, на которых российские военные якобы проводят учения с применением захваченной БМП, выполняя эвакуацию раненых и штурм позиций.