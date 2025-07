Варшава готується до найгіршого: Польща розвиває космічну оборону проти РФ

Війна Росії в Україні змінила Європу. Східноєвропейські члени НАТО, які знаходяться найближче до місць бойових дій і таємно підтримують Україну проти Росії, швидко готуються до того, що, на їхню думку, буде неминучим наступним кроком Кремля: нападу на НАТО.

Найбільшою силою в цій категорії країн є Польща, і у Варшаві вважають, що атака буде спрямована проти них — цілком розумне припущення, з огляду на непрості стосунки між двома країнами та їхню багатовікову взаємну ворожнечу.

Про це пише у своїй статті, яку переклав Фокус, військовий аналітик Брендон Дж. Вайхерт

Від початку війни в Україні Варшава намагається підвищити свою обороноздатність, модернізувати армію та інвестувати в нові можливості, які дадуть їй змогу протистояти росіянам.

Польща очолює революцію в галузі супутникових технологій

Одна з таких систем, на які розраховує Польща, розташована в стратегічно важливому космічному просторі. У 2023 році польський уряд уклав контракт з європейською аерокосмічною компанією Airbus на поставку двох військових розвідувальних супутників, які мають вийти на орбіту до 2027 року. Наприкінці 2024 року Варшава доповнила це замовлення, купивши чотири мікросупутники, створених на платформі HyperSat польської фірми Creotech, за додаткову плату в 134 мільйони доларів.

Мікросупутники Creotech — особливо вдале придбання Варшави. Польща — середня держава зі значним, але обмеженим оборонним бюджетом. Не володіючи такими величезними можливостями, як Сполучені Штати, Росія і Китай, середні держави повинні покладатися на дешевші мікросупутники, щоб посилити свої можливості ведення космічної війни, а не чекати на можливість придбати більші і дорожчі системи.

Польський розвідувальний супутник на платформі HyperSat. Джерело: Creotech.pl

Дійсно, ці чотири мікросупутники Creotech є чудовим прикладом того, як середня держава може буквально стрибнути вище голови. Ці системи призначені для розміщення на низькій навколоземній орбіті (LEO), що дасть змогу забезпечити надійний і безперервний огляд усіх точок Землі. Супутники будуть оснащені оптичними приладами, здатними отримувати і передавати дані із зображеннями Землі в ближньому інфрачервоному і видимому світловому діапазонах.

Минулого року у Варшаві розпочало роботу нещодавно створене Агентство геопросторової розвідки і супутникових послуг. Це агентство, як випливає з його назви, контролюватиме невеликий, але зростаючий супутниковий потенціал Польщі. Зокрема, воно координуватиме використання цих супутників для вирішення найважливіших військових завдань, спрямованих насамперед проти росіян.

НАТО піде за Польщею

Усі ці кроки ведуть до того, щоб зробити збройні сили Польщі ефективнішою і потужнішою бойовою силою проти Росії, яка як ніколи войовнича і дедалі результативніша на сучасному полі бою.

В умовах, коли Збройні сили України перебувають не в найкращому становищі, а адміністрація Трампа має сумніви щодо своїх зобов'язань перед Європою, що ставить під загрозу стабільність і майбутнє нинішньої архітектури безпеки Європи, Польщі доцільно якнайсильніше розширити свої можливості.

Космос — це простір, де виграватимуть війни майбутнього. Розмістивши там кілька передових систем, нехай навіть заради однієї лише ситуаційної обізнаності та ефективнішого управління, Варшава дає своїй невеликій армії більше шансів вистояти проти Росії.

