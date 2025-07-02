Латвія передасть Україні 42 повністю нових БТР Patria 6×6: перші машини вже готові

Уряд Латвії схвалив передачу Україні 42 бронетранспортерів (БТР) Patria 6×6 і додаткового військового обладнання. Техніку було замовлено на початку 2025 року, і вже найближчим часом перші одиниці бронемашин буде відправлено на фронт.

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"Скоро ми поставимо в Україну першу з 42 одиниць бронетехніки Patria, виробленої в Латвії. Я переконаний, що наші бронемашини допоможуть українським збройним силам у боротьбі з агресором", — заявив міністр оборони країни Андріс Спрудс.

Він окремо зазначив, що поставки не позначаться на бойових можливостях латвійської армії.

Виробництво Patria 6×6 здійснюється в рамках міжнародної програми Common Armoured Vehicle System (CAVS), учасниками якої є Фінляндія, Латвія, Швеція та Німеччина. А закупівля частково фінансується ЄС.

Посол України у виробництві бронетранспортерів у Латвії Фото: Facebook

Коротко про бронемашину Patria

Patria 6×6 — тривісний фінський бронетранспортер, розроблений компанією Patria як наступник серії Sisu Pasi XA. Екіпаж машини складається з двох бійців, тоді як десантний відсік може вміщати до восьми осіб.

БТР насамперед призначений для транспортування військ, але може бути сконфігурований і для інших ролей. Базова платформа може бути адаптована до різних вимог оператора за допомогою багатьох додаткових опцій — плавальної системи, лебідки, поліпшеного броньового захисту і різних систем озброєння.

Хоча за своїми характеристиками Patria 6х6 не унікальна розробка, але вона вигідно відрізняється від конкурентів вартістю.

Технічні характеристики Patria 6×6

Тип: бронетранспортер-амфібія

Маса: до 24 тонн

Бойове навантаження: до 8,5 тонн

Екіпаж: 2 людини + 10 десантників

Озброєння: від 7,62/12,7 мм кулеметів до 25/30-мм автоматичних гармат і 120-мм міномета Patria Nemo

Опції: плавальна система, лебідка, посилена броня

Базова платформа: Patria AMVXP

Термін служби: понад 30 років

Нагадаємо, передача Україні бронетранспортерів Patria 6х6 була анонсована 11 вересня 2024 року. Очікується, що саме цей фінський БТР замінить інші бойові машини в європейських арміях.