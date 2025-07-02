Латвия передаст Украине 42 полностью новых БТР Patria 6×6: первые машины уже готовы
Правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 бронетранспортеров (БТР) Patria 6×6 и дополнительного военного оборудования. Техника была заказана в начале 2025 года, и уже в ближайшее время первые единицы бронемашин будут отправлены на фронт.
"Скоро мы поставим в Украину первую из 42 единиц бронетехники Patria, произведенной в Латвии. Я убежден, что наши бронемашины помогут украинским вооруженным силам в борьбе с агрессором", — заявил министр обороны страны Андрис Спрудс.
Он отдельно отметил, что поставки не скажутся на боевых возможностях латвийской армии.
Производство Patria 6×6 осуществляется в рамках международной программы Common Armoured Vehicle System (CAVS), участниками которой являются Финляндия, Латвия, Швеция и Германия. А закупка частично финансируется ЕС.
Кратко о бронемашине Patria
Patria 6×6 — трехосный финский бронетранспортер, разработанный компанией Patria в качестве преемника серии Sisu Pasi XA. Экипаж машины состоит из двух бойцов, в то время как десантный отсек может вмещать до восьми человек.
БТР в первую очередь предназначен для транспортировки войск, но может быть сконфигурирован и для других ролей. Базовая платформа может быть адаптирована к различным требованиям оператора с помощью многих дополнительных опций — плавательной системы, лебедки, улучшенной броневой защиты и различных систем вооружения.
Хотя по своим характеристикам Patria 6х6 не уникальная разработка, но она выгодно отличается от конкурентов стоимостью.
Технические характеристики Patria 6×6
- Тип: бронетранспортер-амфибия
- Масса: до 24 тонн
- Боевая нагрузка: до 8,5 тонн
- Экипаж: 2 человека + 10 десантников
- Вооружение: от 7,62/12,7 мм пулеметов до 25/30-мм автоматических пушек и 120-мм миномета Patria Nemo
- Опции: плавательная система, лебедка, усиленная броня
- Базовая платформа: Patria AMVXP
- Срок службы: более 30 лет
Напомним, передача Украине бронетранспортеров Patria 6х6 была анонсирована 11 сентября 2024 года. Ожидается, что именно этот финский БТР заменит другие боевые машины в европейских армиях.