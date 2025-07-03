Росія глушить супутникову навігаційну систему країн НАТО: дослідники встановили, звідки йде сигнал

Через глушіння сигналу фіксуються збої в роботі навігації, скасування рейсів, відхилення маршрутів і навіть тимчасове закриття аеропортів.

Related video

Польські дослідники зібрали детальну інформацію про російські операції з глушіння GPS у Балтійському морі, що стали проблемою для авіаторів та моряків у регіоні. За допомогою наземних станцій моніторингу та аналізу авіаційних даних вони точно локалізували, звідки відбувається глушіння. Про це пише Defensenews.

Дослідники встановили, що сигнали виходять із Калінінградської області — з території біля антенного комплексу Окунєво та з району Балтійська, де дислокуються підрозділи ЗС РФ з радіоелектронної боротьби. Саме тут раніше фіксували роботу комплексів "Мурманськ-БН", здатних глушити сигнали на тисячі кілометрів.

Зазначається, що досить тривалий час спостерігається глушіння GPS-сигналу від Гданська до Гельсінкі. Через це фіксуються збої в навігації, скасування рейсів, відхилення маршрутів і навіть тимчасове закриття аеропортів. Експерти вважають, що винуватцями цих таємничих відхилень є радіохвилі, що виходять із секретних об'єктів, що перебувають під управлінням російських військових.

"На жаль, дуже легко втручатися в сигнали GNSS", – сказав Ральф Зібольд, керівник відділу морських систем Німецького аерокосмічного центру, що розташований в Інституті зв’язку та навігації.

Глушіння досягається шляхом посилення слабких сигналів, що надходять від супутників глобального позиціонування, що знаходяться на висоті 20 000 кілометрів над поверхнею Землі, радіосигналами, що випромінюються ближче до дому. Спуфінг йде ще далі, замінюючи справжні сигнали підробками, які створюють враження, що приймач знаходиться там, де його немає, — і таким способом можуть обдурити автопілотів або капітанів, змусивши їх збитися з курсу.

У березні 2025 року вісім європейських країн, включно з країнами Балтії, Фінляндією, Польщею, Францією, Нідерландами та Україною, подали скаргу до ООН щодо цієї практики. Кілька установ ООН також взялися за це питання, зокрема Міжнародна морська організація, ІКАО та Міжнародний союз телекомунікацій. Зі свого боку Росія, яка сама перебуває в Балтійському морі, офіційно зберігає мовчання з цього питання.

У відповідь на таку гібридну агресію РФ Німеччина, Польща, Фінляндія та інші країни почали розгортання альтернативної системи навігації R-Mode Baltic, заснованої на берегових радіомаяках і незалежної від супутників. Вона має запрацювати у попередньому режимі до 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розмістили в районі порту Геленджик, розташованого в Новоросійську, комплекси глушіння GPS.

Також повідомлялося, що у Франції несподівано почалися навчання з глушінням супутникового зв'язку. Це відбувалося на тлі збоїв морської та повітряної навігації в Балтійському регіоні, за якими, імовірно, стоїть РФ.