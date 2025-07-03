Россия глушит спутниковую навигационную систему стран НАТО: исследователи установили, откуда идет сигнал

Из-за глушения сигнала фиксируются сбои в работе навигации, отмены рейсов, отклонения маршрутов и даже временное закрытие аэропортов.

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Польские исследователи собрали подробную информацию о российских операциях по глушению GPS в Балтийском море, которые стали проблемой для авиаторов и моряков в регионе. С помощью наземных станций мониторинга и анализа авиационных данных они точно локализовали, откуда происходит глушение. Об этом пишет Defensenews.

Исследователи установили, что сигналы исходят из Калининградской области — с территории возле антенного комплекса Окунево и из района Балтийска, где дислоцируются подразделения ВС РФ по радиоэлектронной борьбе. Именно здесь ранее фиксировали работу комплексов "Мурманск-БН", способных глушить сигналы на тысячи километров.

Отмечается, что достаточно длительное время наблюдается глушение GPS-сигнала от Гданьска до Хельсинки. Из-за этого фиксируются сбои в навигации, отмены рейсов, отклонения маршрутов и даже временное закрытие аэропортов. Эксперты считают, что виновниками этих таинственных отклонений являются радиоволны, исходящие из секретных объектов, находящихся под управлением российских военных.

"К сожалению, очень легко вмешиваться в сигналы GNSS", — сказал Ральф Зибольд, руководитель отдела морских систем Немецкого аэрокосмического центра, расположенного в Институте связи и навигации.

Глушение достигается путем усиления слабых сигналов, поступающих от спутников глобального позиционирования, находящихся на высоте 20 000 километров над поверхностью Земли, радиосигналами, излучаемыми ближе к дому. Спуфинг идет еще дальше, заменяя настоящие сигналы подделками, которые создают впечатление, что приемник находится там, где его нет, — и таким образом могут обмануть автопилотов или капитанов, заставив их сбиться с курса.

В марте 2025 года восемь европейских стран, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу, Францию, Нидерланды и Украину, подали жалобу в ООН относительно этой практики. Несколько учреждений ООН также взялись за этот вопрос, в частности Международная морская организация, ИКАО и Международный союз телекоммуникаций. Со своей стороны, Россия, которая сама находится в Балтийском море, официально хранит молчание по этому вопросу.

В ответ на такую гибридную агрессию РФ Германия, Польша, Финляндия и другие страны начали развертывание альтернативной системы навигации R-Mode Baltic, основанной на береговых радиомаяках и независимой от спутников. Она должна заработать в прежнем режиме до 2026 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне разместили в районе порта Геленджик, расположенного в Новороссийске, комплексы глушения GPS.

Также сообщалось, что во Франции неожиданно начались учения с глушением спутниковой связи. Это происходило на фоне сбоев морской и воздушной навигации в Балтийском регионе, за которыми, предположительно, стоит РФ.