Заблокували стропи: у Рязані курсанти розправилися з командиром під час стрибка з парашутом

Курсанти Рязанського вищого повітряно-десантного училища ім. генерала В.Ф. Маргелова вбили свого командира, зв'язавши стропи його парашута.

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Інцидент стався 3 червня 2025 року під час навчальних стрибків, повідомляє ресурс "Слідство інфо".

За інформацією ресурсу, сержант Селін І. А. загинув через те, що його парашут не розкрився. Пізніше з'ясувалося, що пучки строп основного і запасного парашутів були кимось пов'язані відрізками мотузки від вантажного парашута, таким чином, щоб не дозволити куполам парашутів розкритися.

Сержант Селін був "ветераном СВО" Фото: sledstvie.info

Через два дні після події, 5 червня, у злочині зізнався курсант на прізвище Казанцев з Адигеї.

У постанові про відкриття кримінальної справи йдеться, що Селін був призначений позаштатним заступником командира взводу. Він виконував обов'язки з підтримання дисципліни серед військових і застосовував для цього нестатутні методи, включно із застосуванням фізичного насильства та діями, спрямованими на приниження честі та гідності солдатів.

Казанцев нібито вирішив помститися Селіну і за себе, і за інших товаришів по службі, і під час перебування на складі зумів зіпсувати парашут командира, після чого склав його назад у сумку так, що нічого не було помітно.

Як пише джерело, не виключено, що Казанцев — тільки виконавець, а в здійсненні злочину йому могли допомагати товариші по службі. Річ у тім, що на парашуті знайшли й інші ДНК, які не вдалося ідентифікувати.

Серед імовірних спільників промайнуло ім'я прапорщика Селезньова, який теж був дуже незадоволений Селіним і його методами виховання. Ба більше, незадовго до загибелі командира Селезньова зняли з посади заступника командира взводу.

За інформацією свідків, був зіпсований парашут не тільки сержанта Селіна, а й кілька парашутів командира роти цих курсантів. Життя йому врятувало тільки те, що того дня він не стрибав разом зі своїм особовим складом.

Цей факт замаху на вбивство командира роти приховували посадові особи училища на чолі з полковником Олегом Пономарьовим, який раніше був причетний до загибелі десантників під час обвалення казарми в Омську.

Ще один момент — батьком курсанта Селезньова є високопоставлений офіцер у званні генерала.

У підсумку слідство все ж таки прийняло версію, що винним у смерті Селіна є Казанцев, а причиною вбивства стали особиста неприязнь і захист "честі та гідності" інших курсантів, яких "виховував" покійний.

Раніше Фокус писав, що в Криму мобілізовані вбили командира і дезертирували.

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