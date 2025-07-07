Заблокировали стропы: в Рязани курсанты расправились с командиром во время прыжка с парашютом

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного училища им. генерала В.Ф. Маргелова убили своего командира, связав стропы его парашюта.

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Инцидент произошел 3 июня 2025 года во время учебных прыжков, сообщает ресурс "Следствие инфо".

По информации ресурса, сержант Селин И. А. погиб из-за того, что его парашют не раскрылся. Позже выяснилось, что пучки строп основного и запасного парашютов были кем-то связаны отрезками веревки от грузового парашюта, таким образом, чтобы не позволить куполам парашютов раскрыться.

Сержант Селин был "ветераном СВО" Фото: sledstvie.info

Спустя два дня после происшествия, 5 июня, в преступлении сознался курсант по фамилии Казанцев из Адыгеи.

В постановлении об открытии уголовного дела говорится, что Селин был назначен внештатным заместителем командира взвода. Он исполнял обязанности по поддержанию дисциплины среди военных и применял для этого неуставные методы, включая применение физического насилия и действия, направленные на унижение чести и достоинства солдат.

Казанцев якобы решил отомстить Селину и за себя, и за других сослуживцев, и во время пребывание на складе сумел испортить парашют командира, после чего сложил его обратно в сумку так, что ничего не было заметно.

Как пишет источник, не исключено, что Казанцев – только исполнитель, а в осуществлении преступления ему могли помогать сослуживцы. Дело в том, что на парашюте нашли и другие ДНК, которые не удалось идентифицировать.

Среди вероятных сообщников мелькало имя прапорщика Селезнева, который тоже был очень недоволен Селиным и его методами воспитания. Более того, незадолго до гибели командира Селезнева сняли с должности замкомандира взвода.

По информации свидетелей, был испорчен парашют не только сержанта Селина, но и несколько парашютов командира роты этих курсантов. Жизнь ему спасло только то, что в тот день он не прыгал вместе со своим личным составом.

Этот факт покушения на убийство командира роты был сокрыт должностными лицами училища во главе с полковником Олегом Пономаревым, который, ранее был причастен к гибели десантников при обрушении казармы в Омске.

Еще один момент – отцом курсанта Селезнева является высокопоставленный офицер в звании генерала.

В итоге следствие все же приняло версию, что виновным в смерти Селина является Казанцев, а причиной убийства стали личная неприязнь и защита "чести и достоинства" других курсантов, которых "воспитывал" покойный.

Ранее Фокус писал, что в Крыму мобилизованные убили командира и дезертировали.

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