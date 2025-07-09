Китай вийшов на новий етап розвитку авіації: чому J-20S став унікальним стелс-літаком

Китай вийшов на новий етап розвитку бойової авіації, підтвердивши боєготовність двомісної версії стелс-винищувача п'ятого покоління J-20. Модифікація отримала позначення J-20S і вперше помічена у складі підрозділів Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

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Новий винищувач був помічений під час репетицій повітряного параду, присвяченого 80-річчю перемоги Китаю у Другій світовій війні, який відбудеться 3 вересня. Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

Машина з бортовим номером 78737, нанесеним на вертикальний стабілізатор, належить 172-й авіаційній бригаді, що базується в Цанчжоу. Це формування поєднує функції бойового резерву та льотної підготовки. Факт її інтеграції в парадний стрій з J-20A і базовими Chengdu J-20 свідчить про повний вихід J-20S за рамки дослідної експлуатації.

Китайський винищувач J-20A Фото: Фото из открытых источников

J-20S: двомісний стелс-винищувач

На відміну від одномісної версії J-20A, J-20S оснащений подовженою кабіною і посадковим місцем для офіцера бойових систем. Його функції включають:

управління радіоелектронною боротьбою (РЕБ),

координацію ударів на далекі відстані,

контроль "ведених" — безпілотників-невидимок,

інтеграцію мережецентричних операцій та ухвалення рішень у реальному часі.

Таким чином, J-20S не тільки знижує навантаження на льотчика в багатогодинних місіях, а й перетворюється на повноцінний тактичний командний вузол. Ця конфігурація відповідає вимогам багатодоменних операцій, в яких управління групою БПЛА, РЕБ і взаємодія з іншими платформами є критично важливими, підкреслили аналітики.

Також було помічено нове темне забарвлення літака, імовірно пов'язане з оновленим радіопоглинаючим покриттям. Крім того, електрооптична система наведення (EOTS) під носом отримала блакитний відблиск, що вказує на застосування нового покоління датчиків із круговим пасивним оглядом.

За візуальними ознаками, J-20S використовує модернізовані турбореактивні двигуни WS-10C2, що забезпечують кращу тягу і знижене ІЧ-випромінювання. Деякі машини, за оцінками фахівців, можуть слугувати випробувальною платформою для двигунів WS-15, який має забезпечити режим надзвукового польоту без форсажу.

Насамкінець експерти підкреслили, що розгортання J-20S може стати основою для появи спеціалізованих версій: літаків РЕБ, платформ дальнього удару або повітряних штабів, керованих з борту J-20.

Нагадаємо, у лютому китайський стелс-винищувач Chengdu J-20, споряджений 12 ракетами класу "повітря-повітря", відпрацював у так званому "режимі звіра". Це коли літак несе на собі більше бомб або ракет, ніж стандартний режим бойового навантаження.