Китайський винищувач Chengdu J-20 пролетів у "режимі звіра" з 12 ракетами на борту (відео)

Винищувач Chengdu J-20 називають головним конкурентом американського F-35. Здатність нести багато ракет і бомб робить його грізною, але помітною для ворога зброєю.

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Китайський винищувач-невидимка J-20, споряджений 12 ракетами класу "повітря-повітря", відпрацював у "режимі звіра". Відео польоту показав портал The War Zone.

Американські військові експерти використовують термін "режим звіра", коли винищувач несе на собі більше бомб або ракет, ніж стандартний режим бойового навантаження.

Винищувач J-20 може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. На відео помітні вісім ракет на чотирьох підкрилових пілонах літака, але експерти кажуть, що J-20 може нести ще чотири далекобійні ракети у великому внутрішньому відсіку. Ймовірно, винищувач ніс одразу 12 ракет.

Винищувач J-20 може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів

Потенційна можливість винищувача J-20 нести одразу 12 ракет на борту — суттєва з точки зору боєзапасу, але доводиться жертвувати характеристиками малопомітності. Але якщо грамотно оптимізувати тактику, це не буде серйозною проблемою, додають автори.

Chengdu J-20

Крім цього, J-20 у "режимі звіра" може виступити як носій арсеналу ракет для інших тактичних літаків, включно з майбутнім винищувачем-невидимкою J-35.

Що ще відомо про винищувач Chengdu J-20?

Літак J-20 — це винищувач п'ятого покоління, вироблений компанією Chengdu Aircraft Industry Corporation. Спочатку його проєктували як конкурента американського винищувача F-35 і назвали одним із головних досягнень Китаю у військовій авіації.

Однак на Заході критикують літак J-20 і не вважають, що він наближається до американського за своїми аналогами. Силова установка китайського винищувача явно слабша, стверджують авіаексперти.

Крім цього, армія Китаю володіє більшою кількістю винищувачів п'ятого покоління, ніж військові США.

Фокус раніше писав, як російський винищувач Су-57 злетів зі злітно-посадкової смуги всього за 11-12 секунд. Нові двигуни АЛ-41Ф1 надають машині більше потужності.

Українські Повітряні сили 6 лютого отримали від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Париж має цей літак на озброєнні з 1984 року.