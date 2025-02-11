Китайский истребитель Chengdu J-20 пролетел в "режиме зверя" с 12 ракетами на борту (видео)

Истребитель Chengdu J-20 называют главным конкурентом американского F-35. Способность нести много ракет и бомб делает его грозным, но заметным для врага оружием.

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Китайский истребитель-невидимка J-20, снаряженный 12 ракетами класса "воздух-воздух", отработал в "режиме зверя". Видео полета показал портал The War Zone.

Американские военные эксперты используют термин "режим зверя", когда истребитель несет на себе больше бомб или ракет, чем стандартный режим боевой нагрузки.

Истребитель J-20 может поражать цели на расстоянии до 300 километров. На видео заметны восемь ракет на четырех подкрыльевых пилонах самолета, но эксперты говорят, что J-20 может нести еще четыре дальнобойные ракеты в большом внутреннем отсеке. Вероятно, истребитель нес сразу 12 ракет.

Истребитель J-20 может поражать цели на расстоянии до 300 километров

Потенциальная возможность истребителя J-20 нести сразу 12 ракет на борту — существенная с точки зрения боезапаса, но приходится жертвовать характеристиками малозаметности. Но если грамотно оптимизировать тактику, это не будет серьезной проблемой, добавляют авторы.

Chengdu J-20

Кроме этого, J-20 в "режиме зверя" может выступить как носитель арсенала ракет для других тактических самолетов, включая будущий истребитель-невидимку J-35.

Что еще известно об истребителе Chengdu J-20?

Самолет J-20 — это истребитель пятого поколения, произведенный компанией Chengdu Aircraft Industry Corporation. Изначально его проектировали как конкурента американского истребителя F-35 и назвали одним из главных достижений Китая в военной авиации.

Однако на Западе критикуют самолет J-20 и не считают, что он приближается к американскому по своим аналогам. Силовая установка китайского истребителя явно слабее, утверждают авиаэксперты.

Кроме этого, армия Китая обладает большим количеством истребителей пятого поколения, чем военные США.

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