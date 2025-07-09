Китай вышел на новый этап развития авиации: почему J-20S стал уникальным стелс-самолетом

Китай вышел на новый этап развития боевой авиации, подтвердив боеготовность двухместной версии стелс-истребителя пятого поколения J-20. Модификация получила обозначение J-20S и впервые замечена в составе подразделений Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Новый истребитель был замечен в ходе репетиций воздушного парада, посвященного 80-летию победы Китая во Второй мировой войне, который пройдет 3 сентября. Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

Машина с бортовым номером 78737, нанесенным на вертикальный стабилизатор, принадлежит 172-й авиационной бригаде, базирующейся в Цанчжоу. Это формирование сочетает функции боевого резерва и летной подготовки. Факт ее интеграции в парадный строй с J-20A и базовыми Chengdu J-20 свидетельствует о полном выходе J-20S за рамки опытной эксплуатации.

Китайский истребитель J-20A Фото: Фото из открытых источников

J-20S: двухместный стелс-истребитель

В отличие от одноместной версии J-20A, J-20S оснащён удлинённой кабиной и посадочным местом для офицера боевых систем. Его функции включают:

управление радиоэлектронной борьбой (РЭБ),

координацию ударов на дальние расстояния,

контроль «ведомых» — беспилотников-невидимок,

интеграцию сетецентрических операций и принятие решений в реальном времени.

Таким образом, J-20S не только снижает нагрузку на летчика в многочасовых миссиях, но и превращается в полноценный тактический командный узел. Эта конфигурация отвечает требованиям многодоменных операций, в которых управление группой БПЛА, РЭБ и взаимодействие с другими платформами критически важно, подчеркнули аналитики.

Также была замечена новая темная окраска самолета, предположительно связанная с обновленным радиопоглощающим покрытием. Кроме того, электрооптическая система наведения (EOTS) под носом получила голубоватый отблеск, указывающий на применение нового поколения датчиков с круговым пассивным обзором.

По визуальным признакам, J-20S использует модернизированные турбореактивные двигатели WS-10C2, обеспечивающие лучшую тягу и сниженное ИК-излучение. Некоторые машины, по оценкам специалистов, могут служить испытательной платформой для двигателей WS-15, который должен обеспечить режим сверхзвукового полета без форсажа.

В заключение эксперты подчеркнули, что развертывание J-20S может стать основой для появления специализированных версий: самолетов РЭБ, платформ дальнего удара или воздушных штабов, управляемых с борта J-20.

Напомним, в феврале китайский стелс-истребитель Chengdu J-20, снаряженный 12 ракетами класса "воздух-воздух", отработал в так называемом "режиме зверя". Это когда самолет несет на себе больше бомб или ракет, чем стандартный режим боевой нагрузки.