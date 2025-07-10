У РФ заклали десантний корабель "Сергей Кабанов": Москва націлена на Арктику

На Прибалтійському суднобудівному заводі "Янтар" 8 липня відбулося закладення великого десантного корабля модернізованого проєкту 11711 "Сергій Кабанов". Корабель стане п'ятим за рахунком і увійде до складу найбільших ВДК у російському флоті.

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Корабель цього класу стане черговим у лінійці для російського ВМФ після БДК "Володимир Андрєєв" і "Василь Трушин", які перебувають на різних стадіях будівництва. Про це повідомляють оглядачі Army Recognition з посиланням на російські джерела.

Модернізований проєкт 11711М являє собою значно перероблену версію базового варіанту. Основні відмінності — в габаритах, архітектурі, потенціалі в плані авіації та десантних можливостях. На думку аналітиків, судно стане частиною стратегії Москви зі зміцнення Північного флоту, і загалом з посилення впливу в Арктичному регіоні.

Основні характеристики

Довжина корпусу: збільшена зі 135 до 150 м

Ширина: з 16,5 до 19,5 м

Висота борту: з 11,0 до 11,8 м

Повна водотоннажність: від 8000 до 9240 т

Енергетична установка: 4×16Д49 (по 6000 к.с.), ДДА-12000

Швидкість: до 18 вузлів

Дальність ходу: збільшена з 4000 до 5000 миль

Автономність: 30 діб

Екіпаж: близько 120 осіб

Важливо

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Кораблі здатні перевозити до 13 танків або 40 одиниць бронетехніки, а також до 400 морських піхотинців. Завантаження здійснюється через носові апарелі та люкову систему з 16-тонним краном. Крім того, передбачена кормова палуба для базування вертольотів Ка-27 або Ка-29. Озброєння включає автоматичні артилерійські установки АК-630 і АК-630М-2.

Генеральний директор "Янтаря" Ілля Самарін заявив, що підприємство розраховує побудувати не менше десяти кораблів цього типу. Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моїсеєв також підтверджує можливість розширення серії.

Нагадаємо, російський флот у Чорному морі за час повномасштабного вторгнення втратив кілька великих десантних кораблів. У лютому 2024 року внаслідок операції ГУР із застосуванням морських безпілотників Magura було знищено корабель "Цезар Куніков".

А 2023 року українські сили вразили ВДК "Новочеркасск" Чорноморського флоту РФ. Фактично це був найновіший корабель такого класу у складі російського флоту.