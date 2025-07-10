В РФ заложили десантный корабль "Сергей Кабанов": Москва нацелена на Арктику

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 8 июля состоялась закладка большого десантного корабля модернизированного проекта 11711 "Сергей Кабанов". Корабль станет пятым по счету и войдет в состав крупнейших БДК в российском флоте.

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Корабль данного класса станет очередным в линейке для российского ВМФ после БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", которые находятся на различных стадиях строительства. Об этом сообщают обозреватели Army Recognition со ссылкой на российские источники.

Модернизированный проект 11711М представляет собой значительно переработанную версию базового варианта. Основные отличия — в габаритах, архитектуре, потенциале в плане авиации и десантных возможностях. По мнению аналитиков, судно станет частью стратегии Москвы по укреплению Северного флота, и в целом, по усилению влияния в Арктическом регионе.

Основные характеристики

Длина корпуса: увеличена с 135 до 150 м

Ширина: с 16,5 до 19,5 м

Высота борта: с 11,0 до 11,8 м

Полное водоизмещение: от 8000 до 9240 т

Энергетическая установка: 4×16Д49 (по 6000 л.с.), ДДА-12000

Скорость: до 18 узлов

Дальность хода: увеличена с 4000 до 5000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: около 120 человек

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Корабли способны перевозить до 13 танков или 40 единиц бронетехники, а также до 400 морских пехотинцев. Загрузка осуществляется через носовые аппарели и люковую систему с 16-тонным краном. Кроме того, предусмотрена кормовая палуба для базирования вертолетов Ка-27 или Ка-29. Вооружение включает автоматические артиллерийские установки АК-630 и АК-630М-2.

Генеральный директор "Янтаря" Илья Самарин заявил, что предприятие рассчитывает построить не менее десяти кораблей этого типа. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев также подтверждает возможность расширения серии.

Напомним, российский флот в Черном море за время полномасштабного вторжения потерял несколько больших десантных кораблей. В феврале 2024 в результате операции ГУР с применением морских беспилотников Magura был уничтожен корабль "Цезарь Куников".

А в 2023 году украинские силы поразили БДК "Новочеркасск" Черноморского флота РФ. Фактически это был самый новый корабль такого класса в составе российского флота.