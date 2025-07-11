Пережили fire show: бійці підрозділу "ОМЕГА" розповіли, як вижили після удару FPV-дрона (відео)

Ворожий дрон влучив у десантний відсік бронеавтомобіля, але екіпаж встиг евакуюватися.

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Бійці НГУ з Центру спецпризначення НГУ "ОМЕГА" вижили після влучання ворожого FPV-дрона завдяки своїй швидкій реакції та канадському бронеавтомобілю ROSHEL, в якому перебували. Про це вони розповіли в інтерв'ю пресслужбі свого підрозділу.

"Ми їхали на позицію проводити зміну. 500 метрів не доїхали до позиції, побачили в бінокуляр Mavic і як тільки ми побачили дрон, збоку одразу зайшла FPV-шка. То було як Fire show — не усвідомлюєш нічого. Я відкрив двері і вистрибнув на ходу", — розповів водій бронеавтомобіля "Максон".

Бійці кажуть, що почули вибух і звідусіль посипалися іскри. Удар прийшовся в десантний відсік зліва. Військові "висипалися" з авто, замінили побратимів на позиції, які потім на цьому ж бронеавтомобілі повернулися на базу.

Бронеавтомобіль ROSHEL: що відомо

Бронеавтомобіль ROSHEL має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Він також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Нагадаємо, що ворожий дрон влучив у автомобіль спецпризначенців, який рухався на бойове завдання. В самому епіцентрі вибуху опинилась уся група бійців.

Також повідомлялося, що український робот витримав кілька скидів і підрив міни, коли доправляв тіло загиблого бійця з передової.