В епіцентрі вибуху опинилась уся група: канадський ROSHEL врятував життя бійців НГУ (відео)

Унікальні кадри зняла одна з камер спецпризначенця 5 ОЗСП ОМЕГА, який сидів у салоні броньованого автомобіля ROSHEL.

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Канадський бронеавтомобіль ROSHEL витримав влучання ворожого FPV-дрона, тим самим врятувавши життя бійцям Національної гвардії України. Про це розповіли у Центрі спеціального призначення Нацгвардії "ОМЕГА".

Унікальні кадри зняла одна з камер спецпризначенця 5 ОЗСП ОМЕГА, який сидів у салоні броньованого автомобіля ROSHEL.

"Ворожий дрон влучив у автомобіль спецпризначенців, який рухався на бойове завдання. В самому епіцентрі вибуху опинилась уся група бійців", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як ворожий безпілотник атакує автомобіль зі спецпризначенцями. Після влучання займання не сталося, а українські захисники залишили автомобіль.

"На щастя, усі спецпризначенці живі. Вони змогли евакуюватися, а після цього виконали поставлення завдання", — розповіли в спецпідрозділі.

Нагадаємо, що ЗРК Raven ЗСУ на першому виїзді збив одразу 4 ворожі дрони. В ЗСУ показали, як працює установка.

Також повідомлялося, що бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади ЗСУ змогли "нейтралізувати" ворожу міну, яка полювала на транспорт українських захисників. Її знешкодили за допомогою дрона-"сапера".