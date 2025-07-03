ЗРК Raven на першому виїзді збив одразу 4 дрони: ЗСУ показали, як працює установка (відео)

Зенітно-ракетний комплекс полює на ворожі розвідувальні безпілотники. На рахунку комплексу вже є одна збита російська крилата ракета.

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ЗРК Raven Україна отримала від Великої Британії навесні 2023 року. Станом на травень 2025 року його екіпаж здійснив понад 400 пусків ракет по ворожих повітряних цілях. Загальна ефективність склала 70%. Про роботу ЗРУ розповіли у Командуванні повітряних сил.

"ЗРК оснащений ракетами AIM-132 ASRAAM. Комплекс призначений для ураження БПЛА всіх типів, крилатих ракет. В ідеалі повітряних цілей типу літак або вертоліт. У перше бойове чергування розрахунком було уражено чотири розвідувальні БпЛА класу "Орлан" і Zala. Це, за буквально вісім годин", – розповів командир зенітного ракетного взводу Олександр.

За його словами, крім безпілотників на рахунку їхнього комплексу вже є одна збита російська крилата ракета. Свої збиття бійці позначають вініловими наліпками, які розміщують на установку, серед них є "Орлани", Zala і "Шахеди".

Як розповідає оператор-навідник ЗРК Raven Володимир, ЗРК проста для керування установка.

"Тут ми бачимо 4 перемикачі та кнопка "пуск". Під час бойової роботи я обираю режим "ракета" і натискаю "пуск". Після цього ракета сходить з пілона і дуже швидко доходить до цілі", – зазначив військовослужбовець.

Екіпаж бойової машини складається з трьох осіб: командир, водій і оператор-навідник. Він взаємозамінний, тобто члени екіпажу за потреби можуть мінятися ролями.

У Повітряних силах повідомили, що зенітні ракетні комплекси Raven від Великої Британії працюють на різних напрямках.

ЗРК Raven: що відомо

Raven – це мобільний імпровізований ЗРК під ракети "повітря-повітря" типу AIM-132 ASRAAM. Вперше про появу такого британського комплексу в розпорядженні ЗСУ стало відомо ще влітку 2023 року. ЗСУ мають вже вісім таких комплексів, які збили 400 повітряних цілей та показали ефективність порядку 70%.

Нагадаємо, що антену для "Шахедів" розробив українець. В Україні його розробка нікого не зацікавила, тож він переїхав до Росії і запропонував її там.

Також повідомлялося, що ГУР та дрони Magurа встановили 5 рекордів і потрапили до Книги рекордів України.